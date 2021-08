Běloruská atletka Kryscina Cimanouská, kterou nutili funkcionáři k předčasnému odjezdu z olympijských her v Tokiu, věnovala do aukce svou medaili z Evropských her 2019. Výtěžek dražby půjde na podporu běloruských sportovců, kteří jsou perzekvováni režimem autokratického prezidenta Alexandra Lukašenka.