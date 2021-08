Oba kamarádi se na olympijských hrách v Tokiu radovali v pátek 30. července. Pro Prskavce tím ale ještě sezona neskončila, koncem září ho čeká v Bratislavě mistrovství světa. "Takže budu muset začít trénovat," usmál se. Odpočinek si zkrátil. "Měl jsem naplánované tři týdny volna od vody, ale dneska když jsem odjížděl z domova, tak už mně ruce trošku říkaly, že bych se mohl jít svézt. Tak už jsem si přivezl loď, hodil jsem ji do Troje a dneska odpoledne si půjdu poprvé zapádlovat. Moc se na to těším," uvedl krátce po poledni.

Krpálek se zatím vrátil jen k posilovacímu tréninku. "Od juda si chci dát chvilku pauzu. Třeba až koncem září mám v plánu jít poprvé do kimona. Teď si chci opravdu odpočinout, trošičku se zaměřit spíš na posilovnu a na to, abych se dal zdravotně maximálně do kupy. V dalším roce to bude opět náročné. V květnu už zase začíná olympijská kvalifikace a všechno už půjde nanovo," plánoval.

Zleva olympijští vítězové, judista Lukáš Krpálek a kajakář Jiří Prskavec

Michal Kamaryt, ČTK

Oba mají za sebou období plné společenských povinností, oslav i chvil s rodinou. "Snažil se dělat radost lidem za to, že nám fandili, že nás podporovali. Do toho proběhla nějaká oslava ať už s rodinou, tak s judisty, se kterými jsem se připravoval na olympiádu a kteří na tom mají obrovskou zásluhu. Viděl jsem se po dlouhé době s klukama, se kterými jsem se připravoval, s rodinou, na kterou jsem neměl úplně tolik čas před olympiádou," popisoval příjemné chvíle Krpálek.

Užívá si toho, že nemusí držet přísný režim vrcholového sportovce. "Teď se člověk nemusí hlídat. Může baštit, co chce. Už jenom tímhle si to člověk užívá. Dává si odměnu, odpočinek od všeho striktního, co po dobu přípravy a olympiády má. Mám rád celkově česká jídla, nedávno jsem měl pečené koleno," přiblížil.

Po příletu s olympijským zlatem slavil i Prskavec. "Stihl jsem dvě oslavky - jednu vodáckou, jednu rodinnou. Měl jsem i pár volných dní s rodinkou, to bylo hrozně příjemné, to byly nejkrásnější dny," pochvaloval si. Až jeho dva malí synové vyrostou, třeba s nimi zavzpomíná u dnes pokřtěné olympijské knihy o Tokiu. "Je krásné, že nám na to vznikla nějaká vzpomínka. Skrz ty fotky a krátké texty si člověk za pár let, když tím bude listovat, vybaví tu atmosféru, celou tu olympiádu, tu partu a ty emoce. Já věřím, že ta knížka nám přinese daleko víc, než bych si představoval," uvedl.