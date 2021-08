V úvodním dnu paralympijských her v Tokiu se představili tři čeští reprezentanti. Úspěšný vstup do soutěže zaznamenal stolní tenista Filip Nacházel, který porazil 3:1 na sety světovou pětku Kim Čung-kila z Koreje.

V úvodním dnu paralympijských her v Tokiu se představili tři čeští reprezentanti. Úspěšný vstup do soutěže zaznamenal stolní tenista Filip Nacházel, který porazil 3:1 na sety světovou pětku Kim Čung-kila z Koreje. (ilustrační foto)

"Povedlo se mi držet toho, jak jsem chtěl hrát. Viděl jsem nějaká jeho videa a věděl, co na něj hrát nesmím. Vyzkoušel jsem to i v zápase a hned zjistil, že tudy cesta nevede," řekl České televizi Nacházel. V druhém utkání ho čeká Polák Krzysztof Žylka, předloňský bronzový medailista z ME. "Je důležité, že se mi povedlo vyhrát 3:1. I s Polákem ale budu potřebovat získat nějaké sety, protože jedna výhra k postupu stačit nemusí. Samozřejmě bych ale rád postoupil z prvního místa," dodal.

Další český stolní tenista v kategorii vozíčkářů Petr Svatoš na úvod bojů ve skupině neuspěl, se zlatým medailistou z týmové soutěže na minulé paralympiádě Čaj Siangem z Číny prohrál 0:3 na sety. Oba Češi odehrají své druhé zápasy ve čtvrtek.

Paralympijský debut má za sebou plavec Jonáš Kešnar, který v úplně první rozplavbě her obsadil na 400 metrů volný způsob nepostupové sedmé místo. V Tokiu bude startovat ještě jednou příští středu v polohovém závodu na 200 m.

Ve čtvrtek se na paralympiádě vedle Nacházela se Svatošem představí další stolní tenista Jiří Suchánek, na dráze cyklista Ivo Koblasa a plavec Tadeáš Strašík. Paralympijské hry potrvají do neděle 5. září.