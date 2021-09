Mezinárodní testovací agentura (ITA) v souhrnné zprávě oznámila, že od začátku otevření olympijské vesnice v Tokiu v polovině července do zakončení her 8. srpna otestovala 6200 vzorků. Dvě třetiny vzorků byly odebrány při soutěžích, zbylé mimo soutěž. Vzorky moči a krve pocházely z více než 5000 kontrol 4255 sportovců. Minimálně jednou tak byla otestována více než třetina účastníků OH.