Stovky hodin tréninku a přípravy přišly vniveč v jediném okamžiku. Cítíte velké rozčarování?

Hodně velké. Byl jsem připravený na sto procent. Závod vypadal dobře. Dostal jsem se na třetí místo a měl jsem v plánu skupinku roztrhat. Jenže hned za depem mi bouchlo zadní kolo. Měl jsem naprasklý ráfek, kolo bylo měkké a svléknul se plášť.

Máte pro prasklý ráfek vysvětlení?

Asi se to stalo někde na kamenech při skocích, to člověk nemůže ovlivnit. Trať je hodně náročná. Smůla, ale ke sportu to patří. Samozřejmě to štve, olympiáda je výjimečný závod. Šlo o můj velký cíl. A výkon byl super.

Ondřej Cink olympijský závod nedokončil.

Ondřej Deml, ČTK

Po průjezdu Španěla Valera cílovou páskou na třetí pozici jste měl ve tváři hořký výraz, a nakonec jste se tak hořce usmál...

Když jsem viděl výsledky, tak si myslím, že bych třetí místo dal. Cítil jsem se dobře. Já jsem chtěl skupinku roztrhat. Cítil jsem, že Koretzky, Cooper a Schurter nejsou v kopci tak silní jako já. Španěl by nás určitě nedojel. Je to škoda. Dal jsem tomu sto dvacet procent. Bohužel. Nepřálo mi štěstí.

V úvodu jste se pohyboval na hranici první desítky. Nepropadal jste panice?

Samozřejmě, že na téhle trati to chtělo být trošku víc vpředu, ale úplně špatnou pozici jsem neměl. Balík se ve sjezdech děsně natahoval a na trati není moc míst vhodných k předjíždění, ale pomohlo mi, že se docela taktizovalo na cílové rovince. Pak jsem se dopředu celkem dobře dostal.

Když jste trojici bojující o třetí pozici dojel, jaký byl plán?

Chtěl jsem zaútočit ve stoupání s krátkými mezisjezdy, ale víceméně se pořád stoupá nahoru v tomhle úseku. Ve všech kolech jsem tam soupeře sjížděl a bylo vidět, že jsem tam asi nejsilnější. Když jsem se protáhl na třetí místo, byl jsem na koni a začal jsem se cítit silně. Chtěl jsem to hned rozhodnout, protože jsem viděl, že kluci úplně tak silní nebyli. A zbývala dvě kola.

Co se vám honilo hlavou po defektu?

Byl jsem naštvaný. Hodně naštvaný... Zahodil jsem kolo. Vím, že to na olympijský závod nepatří, ale člověk čeká pět let na závod, a pak se stane tohle. Emoce byly obrovské. Nešlo to zastavit. Večer si dám jedno pivo a v neděli si pojedu pořádně vyvětrat hlavu na kole.

Vybaví se vám, kdy vás ze závodu vyřadil podobný problém?

Ne. Vůbec. Mně se defekty v posledních sezonách vyhýbaly. Ale když jsem si kolo v klidu prohlédnul, ráfek byl nalomený. Jak jsem najel do zatáček, plášť se sklouznul přes patku a bouchlo to.

Ondřej Cink.

Ondřej Deml, ČTK

V Riu i Londýně jste končil při olympijských hrách v druhé desítce, v Tokiu jste odstoupil z třetí pozice. Šlo o loučení s pěti kruhy nebo budete usilovat i o Paříž, která je už za tři roky?

Ještě nejsem tak starý. Nezáleží na věku, je to jen o hlavě závodníka, o motivaci. Jít se sportem furt dopředu, zkoušet nové věci, jak jde vývoj, takže to si myslím, že mi problém nedělá. Další olympiáda bude určitě další cíl.