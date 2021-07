První olympijská medaile z Tokia je doma. Ve středu po poledni přistál se svým šermířským bronzem na pražském letišti šermíř Alexander Choupenitch. „Letěl jsem přes Dubaj a celou dobu spal. V Tokiu jsem nosil medaili většinou na krku, na cestu jsme si ji dal do baťůžku. Ani ještě nemám vymyšleno, kam doma přijde, ale musím s ní nakládat opatrně, aby se neobouchala,“ vykládal a spěchal na večerní setkání s fanoušky na Olympijském festivalu do rodného Brna.

„Vždycky, když jsem odněkud přiletěl, tak jsem snil o tom, že na mě někdo bude čekat s cedulkou. A dosud nikdy se to nestalo. Takže jsem byl moc rád, že na letišti byli moji kamarádi a přišli i lidi ze šermířského svazu," vykládal Choupenitch.

Gratulace, ať už v telefonu nebo na instagramu, ani nepočítal. „Ale napsal mi televizní komentátor Jiří Kalemba, že díky mně prožil v pondělí nejkrásnější den života. Tak jsem rád, že jsme to měli takhle dva," líčil bronzový fleretista, jenž bere tokijský bronz nejen jako svůj úspěch, pro nějž tolik dřel a fakt si ho moc přál.

„Za tou medailí je skládačka padesáti tisíc kousků puzzle, když to všechno do sebe zapadne, pak vyjde takový výsledek, jenž je úspěchem i celého českého šermu. „Třeba to zvedne i popularitu našeho sportu, přivede další děti na planš," doufal.

Ani nelitoval, že mu covidová opatření nedovolila setrvat v dějišti OH déle. „Byl jsem nastavený tak, že tam jedu do práce a hned po ni domů. Všechno jsem měl detailně naplánováno do dne D, kterým pro mě bylo pondělí 26. července," říkal s tím, že žádný konkrétní program na další dny nemá. „Přijde zasloužený odpočinek, fyzicky i mentálně, a je mi jedno, jestli budu sedět doma na gauči, koukat na film, nebo půjdu s přáteli na kafe nebo na koupák," líčil.