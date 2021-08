Olympijský vítěz v judu Lukáš Krpálek se už letos zřejmě žádných závodů nezúčastní. Chce se věnovat přípravě na další sezonu a na kvalifikační soutěže na příští olympijské hry. Řekl to při návštěvě rodné Jihlavy. Třicetiletý judista dokázal v Tokiu vybojovat druhou zlatou olympijskou medaili, první má z her v Riu de Janeiro, které se konaly v roce 2016. Na Masarykově náměstí v Jihlavě ho ve čtvrtek přes chladné počasí vítaly stovky lidí.

Podle Krpálka jsou podobná setkání příjemná, i když je teď kvůli nim nebo kvůli zájmu médií jeho program hodně nabitý. Volno měl zatím od návratu z Japonska jen v pondělí. "Je toho dost, ale na druhou stranu to k takovému úspěchu patří a rozhodně jsem i rád, když můžu někam přijet, ukázat medaili a poděkovat všem fanouškům, všem těm, kteří fandili a drželi palce. Určitě si to i užívám, není to tak, že by to byla povinnost," řekl Krpálek.

Kvůli nabitému programu rozplakal i svého malého syna. Nevyzvedl ho ve středu ze školky, i když už se chlapec stačil pochlubit kamarádům a slíbit tátovu medaili ukázat. "Musel jsem slíbit, že dneska ho vyzvednu a dneska tam tu medaili vezmu. Byli tam z toho nadšení, bylo to hezké. Od dětí jsem dostal velký obrázek, kde mi otiskly ruce a napsaly, že gratulují," řekl Krpálek.

Krpálek 30. července v tokijském finále ve váze nad 100 kilogramů přemohl Gruzínce Gurama Tušišviliho a navázal na úspěch v Riu, kde dominoval v nižší kategorii do 100 kg. V jaké kategorii by chtěl usilovat o vítězství na příští olympiádě v Paříži, se ještě nerozhodl. "Přece jenom, v Paříži už mi bude 34 let a to už je věk, který je dost na hraně. Takže musíme zvážit, co v tomhle věku bude pro mě lepší, jestli hubnout, nebo mít váhu, kterou mám, ale zase se casnovat s lidmi, kteří mají třeba o 70 kilogramů víc," řekl Krpálek.

Český judista Lukáš Krpálek, dvojnásobný držitel zlaté medaile z olympijských her.

Otec dvou dětí začínal s judem v jihlavské sokolovně, žije v Praze, na Jihlavsko se vrací do Jezdovic, kde vyrůstal. Dvojnásobný olympijský vítěz je také mistrem světa z let 2014 a 2019, mistrovství Evropy vyhrál třikrát. Se soutěžemi znovu začne pravděpodobně až příští rok. "Jaký turnaj to bude, to zatím nevím. Určitě bych chtěl absolvovat několik kempů už letos, abych se připravoval do příštího roku a abych byl zase připravený směrem k olympijské kvalifikaci," řekl Krpálek.

V Jihlavě za ním na pódium vystoupili i malí judisté z místního Sokola. Andrea Prägerová, která s nimi pracuje, přiznala jejich nervozitu. "Moc se jim do toho nechce, bojí se," řekla. Že je ale Krpálek pro děti vzorem bylo patrné i z ostatních účastníků dnešního přivítání. Část z nich chtěla po šampionovi společnou fotografii nebo alespoň podpis.