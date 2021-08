Když česká vytrvalkyně Tereza Hrochová doběhla do cíle svého premiérového olympijského maratonu na 58. místě, jen její nejbližší tušili, co si ráno prožila. Pro 25letou plzeňskou atletku začal její Den D jak z noční můry, což popsala na svém Instagramu.

„Stalo se něco, co jsem si nedokázala představit ani v nejhorším snu, a především si to nedovedu nijak vysvětlit," začala popis událostí v Sapporu, kde se olympijské soutěže chodců a maratonců odehrávají kvůli klimatickým podmínkám, které měly být lepší než v Tokiu.

„Ráno jsem se probudila a necítila se v pořádku, napsala jsem doktorovi, že budu potřebovat jeho pomoc, pak jsem vyšla z pokoje," pokračuje až k momentu, kde její vzpomínky na čas končí, a ujal se jí doktor Petr Sikora.

„Pak si jen pamatuji, jak jsem se probudila na lékařském pokoji s boulí na čele a šílenou klepavkou," líčí. Podle lékařů byl na vině nedostatek cukru v těle atletky.

„Dvacet minut před odjezdem posledního autobusu na start jsem nevěřila, že se budu vůbec schopná dostat do autobusu, natož na start," přiznala. Jenže Hrochová ukázala bojovnost a v momentě, kdy by řada sportovců neměla myšlenky na závod, se rychle oklepala a zvládla závod dokončit.

„Nerozumím, nechápu že se to stane v den olympijského závodu, na který se připravuji několik měsíců. Takže jsem opravdu ráda, že jsem závod doběhla, výsledek jsem si ořvala, to jo," přiznala po svém druhém maratonu kariéry v čase 2:42:45.

„Měla jsem natrénováno troufnu si říct dobře (asi nejlépe, co jsem kdy měla), věděla jsem, že se nepoběží na osobáky, přesto jsem si čas i umístění představovala jinde," přiznala svěřenkyně Vladimíra Bartůňka.

„Dostat někoho v 25 letech na OH v maratonu a připravit ho na to za půl roku? (plus mě k tomu přesvědčit)," ocenila svého kouče, který se nevešel do trenérské nominace a s Hrochovou byl v kontaktu na dálku.