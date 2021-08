„Je to naprosto úžasné. Prostě velkolepé. Vůbec jsem nečekal, že přijde tolik lidí. Zvlášť když jsem v Japonsku nakonec dopadl tak trochu jako sedlák u Chlumce," usmíval se poněkud trpce osmadvacetiletý Ondra, který měl až do úplného závěru napínavé olympijské soutěže sportovních lezců v Tokiu velkou šanci dosáhnout na některou z medailí. „Konec byl pro mě ovšem dost hořký. Je to ale jen sport. Takové věci se v životě občas stávají. Za tři roky budu mít příležitost to na dalších OH v Paříži napravit," plánoval okamžitě čtyřnásobný světový šampion.

I když se vrátil bez medaile, považuje účast v Tokiu navzdory opatřením proti koronaviru za skvělý zážitek. „Je to naprosto specifická akce. Užíval jsem si pobyt v olympijské vesnici s mnoha dalšími výbornými českými sportovci. Zpočátku jsem skoro nikoho z nich neznal, ale po dvou týdnech už je to přesně naopak. Scházeli jsme se v klubovně a navzájem si fandili," oceňuje Ondra sounáležitost mezi krajany.

Lezec Adam Ondra v Brně s olympijským maskotem.

Čestmír Folk

Těší ho, že televizní přenos olympijského závodu v jeho sportu sledovalo v Česku hodně diváků. „Je skvělé, že sportovní lezení lidi u nás tolik zajímalo. V naší komunitě se přitom dlouho tvrdilo, že běžné sportovní fandy příliš nezaujme. Jsem rád, že to není pravda. Věřím, že i díky mně se přihlásí do různých lezeckých kroužků, kterých je kupříkladu v Brně habaděj, hodně dětí. A taky bych uvítal, kdyby se v budoucnu na OH udělovaly medaile v každé disciplíně zvlášť. Tedy v rychlosti, boulderingu i v obtížnosti," přeje si.

Adam Ondra zdraví na Olympijském festivalu v Brně fanoušky.

Čestmír Folk

Teď si Ondra hodlá od závodění delší dobu odpočnout. „Letos budu zřejmě startovat už jen koncem října na domácím šampionátu v Brně. Ještě předtím se bude konat mistrovství světa v Moskvě, které jsem se však rozhodl vynechat. Příští rok by pro mě mělo být vrcholem mistrovství Evropy. A pak už začne boj o nominaci na pařížskou olympiádu," přemítá.

Nyní se ovšem chystá vyčistit si hlavu na skalách v okolí Brna. „Těším se do Moravského krasu, kde jsem před lety s lezením začínal. Miluju to tady, je to moje srdcovka. Po Brně nejhezčí místo, kde rád trávím volný čas. Chci si tam vylézt pár klasických cest," prozradil Ondra.

Netají, že kvůli šestému místu v premiéře sportovního lezení pod olympijskými kruhy bude ještě nějakou dobu trochu zklamaný. „Momentálně ve mně převládá smutek. Ale na mých oblíbených skalách se mně ho třeba podaří brzy zahnat," uvítal by.