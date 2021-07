Plavkyně Barbora Seemanová postoupila z rozplavby na kraulařské dvoustovce na olympijských hrách v Tokiu do úterního semifinále. Jednadvacetiletá rodačka z Prahy skončila s časem 1:56,38 na sedmém místě. O 11 setin sekundy zaostala za vlastním českým rekordem, který vytvořila letos v květnu při triumfu na mistrovství Evropy v Budapešti. Plavkyně Kristýna Horská se dostala na OH v polohovém závodu na 200 metrů do úterního semifinále. S časem 2:12,21 skončila na 16. místě.