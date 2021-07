Kvalifikační síto ho nemohlo zastavit, kajakář Jiří Prskavec suverénně prošel do pátečních bojů o medaile. V nezvyklém formátu dvou jízd bral čtvrté místo s vědomím, že při plném úsilí mohl být i výš.

Z kvalifikace postoupila dvacítka nejlepších, jaký jste pro ni měl plán?

Pro mě bylo nezvyklé jet na divoké vodě po pěti dnech, jak se tu závodilo a nemohlo trénovat. Takže jsem se ideálně necítil, nicméně sfoukl jsem to na jistotu v první jízdě a ve druhé si řekl, že pojedu do plných. Ta jízda měla hodně chyb včetně šťouchu, ale i tak byla rychlá a s vypuštěným závěrem jsem čtvrtý s nejrychlejším časem. S tím můžu být spokojený, teď už v semifinále předvést klidnou jízdu a odšpuntovat to ve finále.

Občas slalomáři nechtějí vyhrát z pověrčivosti, byl to i váš případ?

Úplně se mi nechtělo, ale spíš z taktických důvodů než psychologických. Kdybych jel semifinále jako poslední a pak postoupil třeba z devátého místa, pauza je opravdu krátká.

Jiří Prskavec při tréninku na olympijské trati.

Stoyan Nenov, Reuters

Kanoistka Tereza Fišerová si pochvalovala, že jste tu i jejím mentorem.

Pro ni je to první olympiáda, měla velké nervy, a i jak měla vedle sebe Kačku Kudějovou, které se to nepovedlo, neměla náladu. A já jsem takovej ukecanej, nevím, jestli mentor, ale když jí to vyhovuje, budu jen rád.

Vy tu na rozdíl od ní spíte dobře?

Nespal jsem úplně dobře po tom druhém místu Lukáše Rohana. Nechci na něj bonzovat, ale když přišel, vzbudil mě. (úsměv) Ale jinak tu spím dobře.

Cítíte se tu jinak než před pěti lety v Riu na své první olympiádě?

Se všemi omezeními jsem byl nejvíc nervózní z toho, že bych mohl být pozitivní. Neměl jsem žádný kontakt, nikde jsem nebyl, ani na zahájení, ale toho jsem se bál, že bych si ani nezazávodil. A je na mě daleko větší tlak. Už jsem odložil telefon, volám si jen s rodinou, protože těch zpráv se na mě valí hodně. V Riu se ode mě nic nečekalo, tady se čeká. Ale vím, že ve vodním slalomu není nic zaručené a ani nespočet medailí mi nedává žádnou výhodu.

I váš kamarád Lukáš Krpálek bude závodit v pátek a říkal, že bude fandit na dálku.

Já měl plán, že tam stihnu přejet. Tady to není sranda a nesmíme na jiná sportoviště, i když o nějakém triku, jak se tam dostat, jsem slyšel. Ale doufám, že nebudu stíhat, protože tu budu na něco čekat a třeba se s Lukášem večer sejdeme a oslavíme to společně.