Olympijskými hrami v Tokiu se doslova propletl sedmadvacetiletý britský skokan do vody Tom Daley. Se svým parťákem Mattym Leem se mu podařilo vybojovat zlatou medaili v synchronizovaných skocích a krom toho zvládl uplést několik módních kousků. Pletl všude, i na stadionu.

Je to poněkud neobvyklé, ale je to tak. Britský olympionik Tom Daley je nejen skvělým sportovcem, který už získal třetí olympijskou medaili, po dvou bronzech tentokrát tu nejcennější, ale i šikovným pletařem. Jehlice s sebou nosí všude, i na olympijský stadion.

Více než jeho sportovní výkon zaujalo fanoušky jeho představení v hledišti, kdy neváhal a volné chvilky využil k pletení oblečku pro psí miláčky. Během olympiády však stihl uplést i stylový svetr s vlajkou Velké Británie nebo kapsičku na medaili.

"Když jsem se dostal do Tokia, chtěl jsem vytvořit něco, co by mi připomnělo olympijské hry, na které se budu v budoucnu ohlížet," napsal k videu, na kterém představuje olympijský svetr.

Daley neplete však jen tak pro nic za nic, nejen, že ho to neskutečně baví, ale podporuje tím i dobrou věc. Výtěžky z prodeje jeho pletených kousků putují na charitu The Brain Tumour Charity, která pomáhá lidem s nádorem na mozku. Na tuto diagnózu zemřel jeho otec Robert, v roce 2011, tedy rok před Daleyho debutem na olympijských hrách.