Pokračovatel americké plavecké hegemonie ukázal svůj talent už při své olympijské premiéře v Riu de Janeiro, dva triumfy ve štafetách ale byly tehdy zcela ve stínu loučení legendárního Phelpse ověnčeného pěti zlaty. Hned na následující rok už ale rodák z Floridy zazářil naplno na světovém šampionátu v Budapešti, kde sedmi zlatými vyrovnal rekordní sbírku svého slavného předchůdce ze šampionátu v roce 2007.

O dva roky později v korejském Kwangdžu ovládl Dressel šest disciplín a dopředu bylo jasné, na koho bude v Tokiu upřena v bazénu největší pozornost. A potetovaný šampion svou misi zvládl na jedničku. Zlatou medaili si věšel na krk po kraulařské štafetě na 4x100 metrů i individuální stovce. Triumfoval na stovce motýlek, pomohl k vítězství polohové štafetě na 4x100 metrů a opanoval padesátku kraul. Jediný závod, kde neuspěl, byla smíšená polohová štafeta, která skončila pátá.

Nebyla to ale jen světová plavecká elita, s kým Dressel musel na své druhé olympiádě bojovat. Stejně těžkým soupeřem bylo pro americkou hvězdu jeho vlastní nitro. „Mentálních překážek bylo během her víc než medailí. Pět let se chystáte na okamžik, který trvá mezi dvaceti a čtyřiceti sekundami. Ten tlak je obrovský, uvnitř se úplně vaříte," přiznal po svém úspěšném tažení. „Byly dny, kdy jsem se ráno probudil a první, co mi proběhlo hlavou, bylo To zase bude den na ho...," popisoval své rozpoložení.

Nervozitou Dressel špatně spal, málo jedl a během her ztratil pět kilo. Nakonec ukázal nejen svou fyzickou, ale i mentální sílu po vzoru samurajů, které obdivuje. „Byl jsem strašlivě nervózní, některé závody nebyly vůbec povedené. Ale myslím, že mohu být pyšný. Nejen na výsledky, ale na vítězství v mém vnitřním boji," říkal otevřeně po skončení her jejich král.