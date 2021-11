Obránce Chrise Leeho pošťuchujícího se v té době s Martinem Eratem Jordán natlačil dvířky na českou střídačku, aby on sám přepustil místo na ledě jinému spoluhráči. Rozhodčí jeho počínání ohodnotili dvouminutovým trestem za nedovolené bránění.

„Lee se tam motal a my zrovna jeli střídat. Kdybych na střídačku nedojel, úplně vidím, jak by nám foukli příliš hráčů na ledě. Všichni jsme se tam tak nějak přetahovali a oni to ohodnotili menším trestem. Ale teď už je to jedno, když jsme vyhráli," vracel se Jordán ke svému vyloučení, které Češi dokázali přestát bez obdržené branky.

„Myslím, že jsme se Kanadě ve všech směrech dokázali vyrovnat, odehráli jsme dobrý zápas. Stejný hokej, tedy plný důrazu, předváděli už na v prosinci na turnaji Euro Hockey Tour v Rusku. Trenéři na to kladli velký důraz, byli jsme dobře připravení. Máme tým poskládaný z hráčů, kteří se nebojí hrát do těla, což je velké plus," pochvaloval si po vítězství 3:2 na nájezdy Jordán.

Sám byl třetím nejvytěžovanějším hráčem, když na ledě strávil přesně dvacet minut. K dobré defenzivní práci navíc pětadvacet vteřin po začátku druhé třetiny přidal výstavní gól na 2:2. „Vyrovnal jsem si tím maximum z Chabarovsku, které mám za celou sezónu," smál se reprezentant v připomínce faktu, že za Amur v probíhajícím ročníku skóroval jen jednou.

„Kluci před brankou udělali super práci. Útočník, který si mě měl hlídat se taky stáhl, takže o mně moc nevěděl. Přijel jsem z druhé vlny a snažil se dostat puk nahoru. Viděl jsem totiž, jak je gólman dole," popisoval svou trefu do pravého horního růžku brány.

Češi tak mají po dvou zápasech pět bodů a k přímému postupu do čtvrtfinále jim stačí uhrát v neděli proti Švýcarsku (8:40 SEČ) dva body. „V prodloužení nebo nájezdech jsme chtěli získat o bod víc než Kanada, což se povedlo. Teď musíme dobře zregenerovat a nachystat se na Švýcary. Je těžké hrát dva zápasy ve dvou dnech, snad to znovu zvládneme," přeje si Jordán.