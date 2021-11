Je to tam, čeští hokejisté postoupili do semifinále olympijského turnaje, porazili tým USA 3:2 po samostatných nájezdech.

Rozhodující samostatný nájezd, který katapultoval český tým do semifinále olympijského turnaje. Petr Koukal posílá puk po ledě pod tělem amerického brankáře Ryana Zapolského.

Velkou bitvu přinesl úvodní čtvrtfinálový duel mezi českými hokejisty a USA. Na snímku Ryan Donato padá po zákroku Vojtěcha Mozíka (vlevo) do branky Pavla Francouze.

Americký útočník Jim Slater se raduje z gólu, který vstřelil do sítě českého brankáře Pavla Francouze. Vlevo je obránce Ondřej Němec.

Při probíhajícím turnaji v Pchjongčchangu však na třetí pokus v bojích pod pěti kruhy konečně prošel přes nástrahy čtvrtfinále, a tak doufá, že medailovému půstu bude konec, byť v semifinále narazí Česko na favorizovaný výběr Olympijských sportovců Ruska.

„Na konci zápasu s Američany jsme ve čtvrtfinále měli štěstí. Ale konečně se také přiklonilo k nám. A já jsem moc rád, že pořád žije šance na jakoukoliv medaili," netajil borec, jenž prožil v Rusku během angažmá v Omsku a později v Petrohradu celkem čtyři sezóny, přičemž v sezóně 2014/15 dokonce zvedl nad hlavu Gagarinův pohár pro vítěze KHL.

„V pátek půjde o nejtěžší zápas proti největšímu favoritovi turnaje. Ale Slováci v základní skupině ukázali, že se Rusové dají porazit. Nesmíme z nich mít velký ostych," nabádal Červenka.

Proti výběru USA se dostal do několika velice slibných střeleckých pozic, ovšem brankář Zapolski všechny jeho pokusy pochytal. „Nezbývá mi nic jiného než věřit, že můj čas přijde a prosadím se. Cítím se na ledě velmi dobře a těší mě, že se dostávám do šancí," krčil smířlivě rameny Červenka, který na turnaji vstřelil jeden gól proti Švýcarům do prázdné branky.

„Celkově je potřeba, abychom ještě více stříleli. Pozice si vytváříme. Ale kolikrát kotouč držíme příliš dlouho nebo nahráváme. Je potřeba dostávat na branku více puků," přemítal Červenka.

Z Pchjongčchangu se každopádně bude vracet s nejlepším olympijským výsledkem kariéry. Ve Vancouveru 2010 i v Soči 2014 končilo Česko i s Červenkou v sestavě ve čtvrtfinále. „Mám velkou radost. V celém týmu je velké odhodlání. Ale musíme euforii z postupu ztlumit a přistoupit k semifinále stejně jako ke všem předešlým duelům. Mám pocit, že nám pomáhá, jak těžký je každý duel. Neodehráli jsme v Koreji jediné snadné utkání," připomínal Červenka, že dvakrát Česko slavilo výhru po samostatných nájezdech, jednou triumfovalo o gól a bitvu se Švýcarskem zlomilo až dvěma zásahy při power play soupeře.

Pokud by se však jakýkoliv ze tří scénářů opakoval i v pátek, Červenka by se nezlobil: „Přijeli jsme pro medaili. Odhodlání každého v týmu je obrovské."