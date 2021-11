Fanoušci, těšte se, ještě dvě medaile jsou reálně ve hře.

„Hokejisté sice nejsou v semifinále proti Rusku favority, ale čekají je určitě dva zápasy a pokud alespoň jeden zvládnou, pak mají medaili. To Ester Ledecká je jasnou favoritkou na zlato v kurzu 1,6:1. Její nejbližší pronásledovatelka Hofmeisterová má kurz na zlato 7:1. Ester ale nesmí udělat chybu. Stačí lehké zaváhání a je po nadějích. Nemá žádný opravný pokus, ani minuty navíc," komentuje české medailové naděje Ladislav Pavlis, vedoucí bookmaker Tipsportu.

„Nebyla by to pořádná olympiáda, kdybychom se na ní nepotkali s Ruskem. Čtvrtfinále s USA bylo o prsa korejské atletky, s Rusy ale čekám bitvu, která bude ještě o level dál. Sílu československého hokeje už Kovalčuk a spol. jednou pocítili, zítra ráno je čeká druhý chod. Jisté je, že tentokrát nic nepodcení a do utkání půjdou naplno," avizuje Michal Hanák, hlavní bookmaker Fortuny.

"Z našeho týmu mám ale dobrý pocit. Pokud udržíme pohyb a nasazení, tak bude zápas Rusy hodně bolet, což oni tuze rádi nemají. Předpoklady pro výsledek utkání nejsou tak jednoznačné, jak napovídají kursy, sázka srdcem ve vyšším kurzu by měla být jasnou volbou," dodává.

Experti Chance Čechům zrovna moc šancí na postup do bojů o zlato nedávají. „Kurz na Čechy vzrostl ze 4,90 na 5,49, věří jim necelých šedesát procent sázkařů," prozrazuje Markéta Světlíková, tisková mluvčí společnosti. Najdou se ale i sdrcaři. Ve čtvrtek odpoledne vsadil jeden „srdcař" na Jandačův tým skoro čtvrt milionu korun. Pokud by Češi skutečně vyhráli, stal by se z tipujícího milionář. „Je to jedna z nejvyšších sázek na olympiádu," přiznává Světlíková.

Bookmakeři tuší, že uspěje ruský tým, hrající pod hlavičkou Olympijských sportovců z Ruska. Svědčí o tom kurz 1,49:1 na jejich výhru. Na soupeře českého týmu sází 34% tipérů. Devět procent sázejících si pak myslí, že zápas neskončí po šedesáti minutách, stejně jako čtvrtfinále s USA. „Remízů dává na tikety 9 procent lidí," prozradila Světlíková.

Sázejte srdcem, Slováci dali příklad...

Hokejisté nastoupí proti největším favoritům turnaje. „Fandit se bude Čechům, ale sázet se bude na olympijský výběr Ruska. Kurzy na výhru po 60 minutách jsou 4,9:1 na Česko a 1,5:1 na Rusy," vypočítává Pavlis. Rozdíl mezi oběma týmy naznačují i kurzy na zlato 7:1 Česká republika - 1,88:1 Rusko.

„Přesto se najde velká skupina sázkařů, kteří na tiketech zkusí poslat do finále své barvy. Jednak je budou lákat vysoké kurzy a za druhé i příklad Slovenska, které dokázalo Sbornou porazit ve skupině," míní Pavlis. Pokud by český hokej propadl do souboje o 3. místo, má podle bookmakerů právě na bronz největší naději v kurzu 1,5:1.

Závod ve snowboardingu je ve stínu Jandačova týmu. "Vklady na Ester Ledeckou se zatím s hokejovými zápasy rovnat nemohou. Aktuálně sázky dosahují na asi 300 000 korun, nicméně do soboty se ještě mnohé změní a i tady se pravděpodobně budeme pohybovat v miliónových řádech. Šance na zlato je v kurzu 1,6:1 vysoká, Ester je hlavní favoritkou závodu. Kurz na umístění do třetího místa, tedy minimálně bronz, je momentálně 1,15:1," líčí Šrain.

Podobné je to i u Chance. U tipérů nyní vyhrává hokej, na závod Ledecké bylo vsazeno odpoledne zhruba 200 000 korun. Jen necelých třicet procent z této sumy ale mířilo na tip, že česká reprezentantka vybojuje druhé olympijské zlato. "Zřejmě si sázkaři myslí, že bude Ester trochu chybět motivace a také bude celkově rozhozená z toho kolotoče, který se rozjel po její senzační výhře," uvedla Světlíková s tím, že fanoušci nejvíce sázejí na umístění Ledecké do druhého, případně třetího místa.

V případě Ledecké se začíná vážně i nevážně spekulovat, zda se v budoucnu prosadí mezi světovou špičku ještě v jiné disciplíně. Tipsport připravuje do nabídky kurzy, zda se Ester objeví na letní olympiádě v roce 2020. Zatím se zdá, že spíš ne - kurz 1,02 proti kurzu na její účast 11:1. „Na zlato Ledecké v Super G jsme ale také měli kurz 150:1, takže jsme vlastně byli dost mimo," srovnává Pavlis s úsměvem možné a nemožné.