Opatření proti šíření koronaviru, která budou platit v únoru 2022 při zimních olympijských hrách v Pekingu, by měla být jasnější v říjnu. To je termín, kdy prezident Mezinárodního olympijského výboru (MOV) Thomas Bach očekává zveřejnění manuálů pro sportovce a další akreditované účastníky her. Do zahájení ZOH budou v té době zbývat zhruba čtyři měsíce.

Před letními hrami v Tokiu byla první verze manuálů zveřejněna v únoru, tedy pět měsíců předem. Pravidla se pak ale ještě upravovala v dalších verzích. Například v dubnu se zvýšila četnost testování účastníků, sportovci se museli testovat denně. Zapovězený byl kontakt olympioniků s okolím. Museli se pohybovat v bublině mezi olympijskou vesnicí a sportovišti. Omezená byla i délka jejich pobytu na hrách.

Tokijská pravidla, která vedla k minimu pozitivních testů mezi účastníky olympiády, budou inspirací i pro Peking. "MOV a pořadatelé Pekingu 2022 budou uplatňovat stejné principy jako pro Tokio 2020, bezpečné olympijské a paralympijské hry. Tento princip a tato priorita nás bude provázet v našich diskuzích. Povede to ke zveřejnění playbooků, nejpravděpodobněji v říjnu," řekl Bach.

Zatím se v zákulisí diskutuje o prvních informacích, podle nichž by měla být opatření v Číně ještě přísnější než v Tokiu. Nejlidnatější země planety se od začátku koronavirové pandemie, která vypukla na jejím území, uzavřela před okolím. Nepořádá žádné velké sportovní akce. Pro cestující ze zahraničí je povinná třítýdenní karanténa.

Podle prvních informací je možné, že se povinné izolaci před ZOH v Pekingu vyhnou jen očkovaní účastníci. To by znamenalo prakticky povinnost očkování. Pro sportovce by bylo nemožné podat po třítýdenní izolaci adekvátní výkon, dalším aktérům by se zase cesta na hry výrazně prodražila. V Tokiu MOV očkování doporučoval, ale povinné nebylo.

Není také jasné, jak to bude na zimních olympijských hrách s diváky. Šéf koordinační komise pro Peking 2022 Juan Antonio Samaranch v červenci vyjádřil naději, že by do Pekingu mohli i fanoušci ze zahraničí. Na olympijských a paralympijských hrách v Tokiu kvůli opatřením proti koronaviru nebyli až na výjimky ani domácí příznivci sportu.

Zimní olympijské hry v Pekingu by se měly uskutečnit od 4. do 20. února 2022.