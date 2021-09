Čeští hokejisté vstoupí do olympijského turnaje v Pekingu ve středu 9. února ve 14:10 SEČ proti Dánsku. O dva dny později čeká svěřence trenéra Filipa Pešána v základní skupině B od 9:40 SEČ souboj se Švýcarskem a v sobotu 12. února ve 14:10 SEČ nastoupí proti Rusku. Program dnes zveřejnila Mezinárodní hokejová federace na kongresu v Petrohradu, jehož součástí bude v sobotu i volba nového prezidenta. Mezi pěti kandidáty na nástupce Reného Fasela je také český zástupce Petr Bříza.

Duel českých hokejistů s Dánskem bude druhým v pořadí turnaje. Předcházet mu bude v National Indoor Stadium v Pekingu od 9:40 souboj Ruska se Švýcarskem. O den později se odehrají první duely skupiny C Švédsko - Lotyšsko (5:10 SEČ) a Finsko - Slovensko (9:40) a program uzavře ve 14:10 SEČ vystoupení domácí Číny proti Spojeným státům americkým také v National Indoor Stadium pro 18.000 fanoušků. Kanadu také v "áčku" čeká první zápas ve stejný čas ve Wukesong Sports Centre s kapacitou ještě o tisíc míst vyšší.

Základní skupiny skončí 13. února a po dnu volna budou v úterý 15. února následovat kvalifikační zápasy předkola play off. Již den poté přijde na řadu čtvrtfinále, do něhož postoupí přímo vítězové skupin, nejlepší celek z druhých míst a lepší celky z předkola. Po dalším dni volna se uskuteční semifinále. O bronz se bude hrát v sobotu 19. února od 14:10. Nový olympijský vítěz bude znám v neděli 20. února, finále se odehraje od 5:10 SEČ.

Program zná také ženský hokejový turnaj, který ještě není kompletní. O tři volná místa ve skupině B se bude hrát na kvalifikačních turnajích. České reprezentantky budou bojovat o premiérovou účast pod pěti kruhy od 11. do 14. listopadu v Chomutově proti Maďarsku, Norsku a jednomu postupujícími z říjnového druhého kola předkvalifikace.

Pokud svěřenkyně trenéra Tomáše Paciny uspějí, jako sedmý tým žebříčku IIHF za jistými účastníky USA, Kanadou, Finskem, Ruskem, Švýcarskem a Japonskem už vědí, že by vstoupily do olympijského turnaje ve čtvrtek 3. února v 5:10 SEČ proti Číně. O dva dny později by hrály s kvalifikantem číslo 2, v pondělí 7. února s kvalifikantem číslo 3 a další den s Japonskem.

Z výkonnostně horší skupiny B postoupí do čtvrtfinále tři nejlepší celky. Turnaj vyvrcholí ve čtvrtek 17. února finálovým duelem, který začne v 5:10 SEČ.