Trvalo to dlouho, ale podoba zimních olympijských her v Pekingu dostává konečně konkrétní obrysy. Organizátoři rozeslali první verzi tzv. playbooku, tedy informace zejména s proticovidovými opatřeními, a zprávy už podávají i Češi z olympijských sportovišť. Ty ožijí medailovými soutěžemi přesně za sto dnů.

Jako první se po dvou odkladech dočkali testu dráhy skeletonisté a bobisté. Ti během končícího pobytu napočítali 22 dnů v Číně, stejný počet PCR testů, 46 jízd a spoustu cenných postřehů. Byť mnohdy hodně netradičních...

Vše začalo cestou speciálem pro účastníky testu olympijského koryta z Frankfurtu do Pekingu. „Byla dost děsivá," pousměje se brzdař Jan Šindelář. „Letušky v proticovidových mundúrech nevypadaly úplně jako letušky," říká. „Spíš jako kosmonauti," upřesňuje pilot Dominik Dvořák.

„Jediné jídlo jsme dostali na začátku, tak ho všichni snědli a ptali se, kdy bude další. Řekli nám, že už žádné nebude, takže jsme se dočkali až po nějakých sedmnácti hodinách na hotelu, protože asi pět a půl hodiny jsme strávili při kontrolách na letišti," vypočítává Šindelář.

Pak už poznali jen hotel, autobus a dráhu. „Jinak jsme hlídaní policajty," říká Šindelář. Dráha ale působí impozantně. „Celá je zakrytá, připomíná čínského draka. I zázemí je luxusní, máme nad startem rozcvičovací halu a obrovské šatny," chválí Dvořák.

„Nikde na světě není areál tak obrovský. Přitom je dělaný s citem ze dřeva a kamene, takže nepůsobí tak megalomansky," přitakává Dvořák.

Čeští bobisté Dominik Dvořák, Jáchym Procházka, Jan Šindelář a Jakub Nosek při testovacím závodě na olympijské dráze.

Mark Schiefelbein, ČTK/AP

Atmosféra ale zatím nenaznačuje blížící se start her, který je naplánován na 4. února. „V Koreji už to při testech žilo olympiádou, všude byli maskoti a kruhy. Tady to tak vinou covidu vůbec nevypadá," porovnává pilot českého dvojbobu a čtyřbobu. „Ale pro nás je super, že jsme si to tu mohli před olympiádou vyzkoušet," říká.

Podle ředitele Českého olympijského výboru Martina Doktora by do Pekingu mohlo vyrazit až 130 sportovců. „Ale to je ultraoptimistické číslo, kdyby vyšlo všechno včetně postupu hokejistek," připomíná sportovní ředitel Doktor. Jasněji o české účasti bude až po lednové uzávěrce kvalifikací.

Teď Doktor podrobně studuje pravidla fungování her, které se v některých bodech liší oproti letní olympiádě v Tokiu. „Největší rozdíl je pochopitelně v očkování," připomíná faktickou povinnost vakcinace. Bez ní by sportovci museli strávit tři týdny na pokoji.

„A po nich jít závodit na olympiádě je blbost," ví Doktor, který nečeká, že by někdo z českých účastníků her očkování odmítl. „Už teď ho podstoupilo odhadem přes 90 procent potenciálních nominovaných a zbytek to plánuje," dodává. Nepříjemné pro sportovce bude i to, že PCR testy proběhnou výtěrem z krku, zatímco v Tokiu se vzorky odebíraly ze slin.