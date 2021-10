Čeští sportovci si podle analýzy společnosti Gracenote 100 dnů před začátkem zimních olympijských her odvezou z Pekingu čtyři medaile. Virtuální medailová tabulka řadí Česko s jedním zlatem, dvěma stříbry a jedním bronzem na osmnácté místo v hodnocení zemí.

Ester Ledecká by na cenný kov dosáhnout měla.

Na předchozích ZOH 2018 v Pchjongčchangu získalo Česko sedm cenných kovů. O dvě zlata se postarala Ester Ledecká na lyžích a snowboardu, stříbrné medaile přidali rychlobruslařka Martina Sáblíková a biatlonista Michal Krčmář. Bronz získaly snowboardcrossařka Eva Samková, biatlonistka Veronika Vítková a rychlobruslařka Karolína Erbanová.

V Číně budou mít další šanci na cenný kov Ledecká, Samková a Sáblíková. Může opět zabodovat někdo z biatlonistů, novou českou nadějí je skeletonistka Anna Fernstädtová.

Nejúspěšnější zemí bude podle Gracenote stejně jako na minulých zimních hrách Norsko. Zástupci lyžařské a biatlonové velmoci by si podle předpovědi měli z Pekingu odvést 44 medailí (22-13-9). Velké zlepšení očekávají analytici Gracenote od sportovců Ruska, kteří kvůli dopingovým sankcím budou startovat pod vlajkou národního olympijského výboru. Měli by získat 14 zlatých medailí oproti pouhým dvěma z Pchjongčchangu a jejich celkový součet 38 medailí by měl představovat nejlepší výsledek výpravy v historii včetně dob Sovětského svazu.

Medaile pro ZOH 2022 v Pekingu

Gracenote využívá k předpovědi medailí data z předchozích OH, světových šampionátů a Světových pohárů. Pořadatelská Čína figuruje ve virtuálním žebříčku na čtrnáctém místě s šesti medailemi, což, jak Gracenote přiznává, může být způsobeno neúčastí čínských sportovců na vrcholných akcích po vypuknutí koronavirové pandemie. Totéž se mohlo podepsat na výsledku předpovědi pro Japonsko a Koreu.

Gracenote bude virtuální tabulku aktualizovat každých čtrnáct dní až do začátku her. Olympijské hry v Pekingu začínají 4. února a končí 20. února 2022.