Bobisté strávili v Číně tři týdny na předolympijském kempu pořádaném mezinárodní federací IBSF, která zajišťovala i přepravu vybavení. „Už na začátku to vypadalo, že budou velké problémy. Celníci strašili nedostatkem lidí a možným týdenním zdržením," popisoval člen Dvořákovy posádky Jan Šindelář.

Zatímco se ale příjezd materiálu nakonec obešel bez problémů, zpáteční cesta objemného karga už bez zádrhelů neproběhla. „V pondělí přišel e-mail, že se v kargu objevily nějaké zakázané věci. Nesmějí tam být žádné spreje, lepidla a hořlaviny. Číňani namátkou otevřeli pět beden z jednapadesáti, něco našli a rozhodli se, že otevřou všechny," líčil s hořkým úsměvem Šindelář.

Čeští bobisté Dominik Dvořák, Jáchym Procházka, Jan Šindelář a Jakub Nosek při testovacím závodě na olympijské dráze.

Mark Schiefelbein, ČTK/AP

Část karga už přitom celnicí prošla. „Pustili patnáct beden. Jen netušíme, jestli v nich je i náš materiál. Takže čekáme," krčil rameny Dvořák. „A není vůbec jisté, že budeme mít v Altenbergu na čem jezdit. Přitom jsme nic nepovoleného nepřeváželi, necháváme tam maximálně oblečení," mrzí Šindeláře.

Sami bobisté se z testu v centru Jen-čching vrátili minulý týden se smíšenými pocity. Ledový komplex je svou úrovní nadchl, péče místních organizátorů už méně. „Dvaadvacet dnů jsme kvůli opatřením strávili na hotelu, na dráze, nebo ve studeném autobuse. A špatné bylo i jídlo. Snažili se vařit v evropském stylu a moc jim to nešlo," shrnul Šindelář.

„Aby ale nebylo jen negativní hodnocení... Areál a zázemí bylo skvělé. Nad startem je uzavřená vyhřátá rozcvičovací hala s tartanovou dráhou. Úplně luxusní podmínky. Dráha je celá zakrytá střechou, takže nehrozí déšť ani sníh na trati. Přitom komplex nepůsobí velkolepě, zapadá pěkně do okolí. A hezky vypadá i olympijská vesnice," chválil Dvořák.

V korytu i do kopce

Samotné ledové koryto je podle pilota české posádky zajímavé. „Dráha je hodně specifická. Jsou tam tři úseky do kopce, hupy, které normálně nebývají. Nechybí třistašedesátka a šikana. Je to takový netradiční mix drah z celého světa," vyprávěl devětadvacetiletý účastník her v Soči i Pchjongčchangu.

Český pilot obsadil v testovacích závodech na závěr kempu dvakrát shodně sedmnáctou pozici a s výsledkem pochopitelně spokojený nebyl. „Ne že by nám dráha neseděla. Je to nová trať a hlavním cílem bylo se ji naučit. V trénincích to vypadalo dobře, při závodu dvojek jsem ale chyboval a zazdil jsem to. A ve čtyřbobu to šlo taky za mnou," přiznal otevřeně Dvořák.

S jakými ambicemi pojedou Češi za tři měsíce do Číny znovu? „Spokojenost bude s elitní desítkou, vysněná je nejlepší šestka. Když se všechno sejde, mohlo by to vyjít. Není to nereálné," věří brzdař Jakub Nosek.