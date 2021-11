Pořadatelé zimních olympijských her v Pekingu oznámili třetí případ nákazy koronavirem v souvislosti s testovacími závody, poprvé se ale podle agentury SID objevil přímo v uzavřené bublině. Stejně jako v minulém týdnu se jedná o sáňkaře, ale zatímco předchozí dva odevzdali pozitivní test bezprostředně po příletu do Číny, tentokrát se nákaza projevila v dějišti po několika dnech pobytu. V pátek začne sáňkařům na dráze Jen-čchingu seriál Světového poháru.

Jméno ani národnost pořadatelé nezveřejnili. Sportovec ale nemá žádné příznaky a stejně jako jeho kolegové se ocitl v karanténě a pod lékařským dohledem, uvedl Čao Wej-tung z organizačního výboru her. Podle něj byl sáňkař blízkým kontaktem předchozích dvou nakažených.

Kvůli pandemii platí v dějišti únorové olympiády přísná hygienická opatření. Podle manuálu Mezinárodního olympijského výboru nemusí po příletu nastoupit do třítýdenní karantény pouze naočkovaní sportovci a další zahraniční účastníci. Očkovaní mohou do olympijské bubliny vstoupit ihned po absolvovaném negativním testu na covid-19, každodenně se pak ale podrobují dalšímu testování. Olympijské hry se uskuteční od 4. do 20. února bez přítomnosti zahraničních diváků.