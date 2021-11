„Máme tři hráčky, které nejsou očkované," přiznal podle hokej.cz na pondělní tiskové konferenci trenér českého týmu Tomáš Pacina. Které konkrétní hráčky řeší dilema, na které naráží i část běžné populace, si kouč nechal pro sebe.

Nechají se nakonec očkovat? Bude je někdo přemlouvat? Nebo vakcínu nebudou chtít za žádnou cenu? Situace je nejasná. Pacina ji více nepřiblížil.

Jisté je to, že hrozba neúčasti neočkovaných hráček je reálná. Lze očekávat, že čínská strana bude vstřícná k minimu výjimek. Možná k vůbec žádným.

„Musel by přijít ten těžký verdikt. Může nás to ovlivnit, ale musíme to respektovat," uvedl dále Pacina s tím, že vskutku může přijít zásah do týmu právě kvůli chybějícímu očkování.

„V Chomutově (při kvalifikaci) také chyběly dvě naše nejlepší hráčky, ale zase dostaly příležitost jiné," uvedl.

Podobný problém přiznalo už před nedávným turnajem Karjala i vedení mužské hokejové reprezentace. Očkovaný není Roman Červenka, který by jinak měl reálnou šanci jet do Pekingu.

V Tokiu při letních hrách povinnost očkování ještě neplatila.