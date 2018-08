Bez prášků skoro nemohla stát. Achilovky bolí hrozně, přiznala Hejnová

Limitovalo vás zdraví víc, než jste předpokládala?

Ty tréninky mi prostě chybějí. Vzala jsem si tretry jen na mistrovství republiky a pak až tady, vůbec jsem v nich nemohla běhat. Chtěla jsem to zkusit, protože Evropy jsou pro mě asi zakleté, prostě mi to na nich nejde. Jak nejsem zdravá, pořád mě něco pobolívá, tak nejsem schopná běhat.

Takže jste tušila už před závodem, že to tu na velký výkon nebude?

Já prostě bez prášku proti bolesti skoro nemůžu stát. Jsem ráda, že ráno chodím a když si mám představit, že se mám rozběhat, je to hrozně nepříjemné. Z toho pohybu nemám radost. Netěším se, že se začnu hýbat, protože mě pořád něco bolí. Hrozně mě to vyřazení mrzí, ale za takový čas (56,03 s) si ve finále nezasloužím být.

Teď vás tedy nejvíce omezuje achilovka?

Bolí mě hrozně. Udělali jsme tady maximum, i s doktory a fyzioterapeuty. Ale ty achilovky jsou přetížené, a jakmile mě bolí, nemám ten svůj dobrý kotník, na který spoléhám.

Kdyby se nejednalo o mistrovství Evropy, běžela byste?

Ne! Já o tom přemýšlela i tady. Ale chtěla jsem to zkusit buď, anebo. Samozřejmě mě to štve, protože nebýt na Evropě ve finále je trošku ostuda.

Zranění jste si protrpěla za poslední roky dost…

Ale často mě bolest provázela sezónou a většinou to přestalo. Letos ne, celou sezónu jsem běhala s bolestí. Já dělala, co mohla, ale noha se opakovaně zatěžovala a nelepšila, nebo jen po malých krůčcích. Nejde do té léčby furt opakovaně trénovat.

Jak se tedy dát co nejdříve dohromady?

Pořádně nevím. Ono je u nás hrozně těžké si vzít na soustředění fyzioterapeuta. Jednak nemají čas, jednak to stojí spoustu peněz… Když se povede někoho přemluvit, aby se mnou jel na deset dnů, je to dost. Kdyby se mnou byl někdo celou dobu, dalo by se tomu předejít. A také není snadné najít u nás optimální místo, kde je dobrá rehabilitace. Musíte dělat kompromisy a buď to vyjde, nebo ne. Je to taková loterie.

Jaké máte plány pro zbytek sezóny?

Ještě nevím, jestli letos budu pokračovat. Netěší mě, že mě pořád něco bolí. Nerada o tom mluvím, aby to nevypadalo, že se vymlouvám, ale to tak. Když nejste zdraví, nemůžete čekat zázraky.

K postupu do finále Diamantové ligy byste zřejmě musela startovat ještě na mítinku v Birminghamu. Nyní jste osmá a postupuje sedm nejlepších.

Já myslím, že mě do Birminghamu nevezmou. Musím to promyslet, ani se mi tam moc nechce, opravdu mě bolí každý krok. Docela se těším, že si dám volno a zkusím co nejvíc zregenerovat.