Najela na režim stresu, pak málem plakala. Teď chce Ogrodníková bojovat o medaili

První překážku v podobě kvalifikaci si může oštěpařka Nikola Ogrodníková odškrtnout, limit přehodila výkonem 61,27 m. A s ohledem na svoji letošní parádní formu se nebojí říct, že by v pátek večer (od 20.25) chtěla na berlínském Olympijském stadiónu bojovat o některou z medailí.

Jaká pro vás byla evropská kvalifikace?

Hrozná! Nečekala jsem, že budu takhle ve stresu, pořád jsem se uklidňovala a když jsem šla na první pokus, trošku jsem se vyklepala, udělala v rozběhu o dva kroky míň, tak jsem pak odhazovala docela daleko od čáry. Na druhý už jsem se snažila trošku zkoncentrovat a říkala si, že se tady nebudu přece nervovat…

Dolehla na vás atmosféra šampionátu?

Už ve středu večer jsem najela režim stresu. Pořád jsem se přesvědčovala, abych už šla spát, v noci jsem se několikrát vzbudila. Ráno jsem pak byla v dobré náladě, ale jak jsem přišla do sektoru na první pokus, dostavil se najednou hrozný nával emocí.

Po druhém pokusu z vás vše spadlo?

Tyhle pocity prožívám poprvé, takže jsem byla najednou strašně šťastná, chvílemi jsem chtěla i brečet, vůbec mi nedošlo, že jsem ve finále. Teď o tom budu asi chvíli přemýšlet. Proto jsem sem jela, chtěla jsem postoupit do finále, takže úkol splněn.

Ale podle průběhu sezóny asi nebudete mít malé ambice ani ve finále.

Teď už můžu říct, že chci bojovat o medaili.

Nejvíc bude asi zlobit Němka Hussongová, už v kvalifikaci hodila 67,29.

Já to čekala, ona házela celou sezónu skvěle. Ne technicky, ale říkala jsem si, že když to trefí, je schopná hodit přes 67 metrů. A povedlo se jí to.

Odkud máte mašličku ve vlasech v barvách trikolóry?

Dostala jsem ji v českém salónku v hotelu. Mohli jsme si odstřihnout, mám ji i na batohu a na finále si možná taky udělám něco s trikolórou.