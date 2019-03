Atleti se na OH 2020 mohou dostat i díky limitům, rozhodla IAAF

Atleti se nebudou na olympijské hry v roce 2020 v Tokiu kvalifikovat jen na základě světového žebříčku, jak původně plánovala světová federace IAAF. Její rada v neděli schválila, že olympijskou účast zajistí i splnění limitu, přičemž se budou brát v úvahu i letošní výkony. Podle žebříčku k 1. červenci 2020 se budou k "limitářům" doplňovat atleti do maximálního počtu účastníků v každé disciplíně.

Vícebojařům, běžcům na 10.000 metrů, maratoncům, chodcům a štafetám začalo kvalifikační období už 1. ledna. Závodníci v ostatních disciplínách mohou plnit limity od 1. května 2019, tedy při celém letošním ročníku Diamantové ligy. Pro maraton a chodeckou padesátku se kvalifikační okno uzavře na konci května 2020, pro ostatní disciplíny to bude o měsíc později. Olympijské hry se v japonské metropoli uskuteční na přelomu července a srpna.

Výkonnostní požadavky IAAF nastavila přísněji než pro letošní světový šampionát v Dauhá. Například v mužském oštěpu je to 85 metrů, oštěpařky musejí hodit alespoň 64 metrů. Koulaři se potřebují dostat na 21,10, výškařky na 196 centimetrů a dálkaři na 822.

Pro ženský maraton, na jehož start by se ráda postavila Eva Vrabcová Nývltová, je limit nastaven na 2:29:30. To je o tři minuty pomalejší než český rekord Vrabcové z loňského bronzového mistrovství Evropy v Berlíně. V maratonu se ale bez ohledu na čas kvalifikuje první desítka z MS 2019 a z elitních maratonů v Tokiu, Bostonu, Londýně, Berlíně, Chicagu a New Yorku v průběhu kvalifikačního období. Olympijský start zajistí i umístění v elitní pětce na jakémkoli maratonu se zlatou známkou.

Mezi šestnáct štafet se dostanou finalisté letošního MS a dalších osm štafet podle časů ze závodů s alespoň dvěma různými reprezentačními kvartety.

Počet účastníků z jedné země je omezen na tři v každé disciplíně. Celkem může příští rok na olympiádě startovat 1900 atletů.