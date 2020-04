Švédský diskař si v době pandemie vylepšil osobní rekord

Šestadvacetiletý Pettersson, čtvrtý muž předloňského mistrovství Evropy a finalista MS 2017 i 2019, se hodem ze závěrečné série zařadil na třetí místo letošních světových tabulek. V kvalifikaci na olympijské hry v Tokiu mu to však nepomůže, neboť mezinárodní federace nepočítá výkony dosažené od 6. dubna do konce listopadu do světových žebříčků.