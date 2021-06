Poslední šance atletů má jméno Zlín

Kristiina Mäki během přípravy na ME družstev v Kluži.

Účast na hrách v Japonsku má zatím jistou devět českých atletů, kteří splnili ostrý A-limit. „Další ale bojují ve světovém rankingu, který bude uzavřen 29. června. A věřím, že se olympijský tým rozroste zhruba o patnáct dalších závodníků," poznamenal v předvečer domácího vrcholu roku vedoucí sportovního úseku atletického svazu Pavel Sluka.

Velmi blízko olympijskému snu je pouhých pět měsíců po porodu mílařka Kristiina Mäki, které v žebříčku aktuálně patří 36. pozice a kvóta pro Tokio počítá s 45 nejlepšími závodnicemi. „Určitě chci běžet svižně a ještě nějaké body do rankingu posbírat," odtušila s úsměvem maminka syna Kaapa.

Ve Zlíně současně bude bouřlivě podporovat i svého životního partnera Filipa Sasínka, který se na patnáctistovce pohybuje na hraně nominační jistoty. „Speciálně motivovat ho nemusím, ví dobře, co dělat," podotkla Mäki. Plány na možnost, že oba čerství rodiče budou v Tokiu startovat, už jsou ale pro jistotu připravené. „Babičky a dědečkové jsou v pohotovosti. Už jsme si to vyzkoušeli a Kaapo zvládl odloučení v pohodě. Mnohem hůř jsem to nesla já," dodala česká běžkyně s finskými kořeny.

O účast na třetí olympiádě usiluje znovuzrozený překážkář Petr Svoboda. „Nepřestávám snít o olympiádě a závodech s velkým časem. Sport je nejen o překonávání překážek v souboji s časem, ale také s věkem. Cíl pro Zlín je vysoko, ale to už jsem v životě zažil mnohokrát a ještě není nic ztraceno. Podmínky ve Zlíně by měly být dobré," přemítal šestatřicetiletý bývalý halový mistr Evropy.