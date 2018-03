Kraus moc nerýpal, oddechla si Vítková. Teď už se těší na skialpy

Lepší výsledky jste měla jen v sezóně 2014/2015. Takže vaše druhá nejlepší sezóna?

Já bych řekla, že tahle byla možná i lepší, protože olympijská medaile je víc než pódiová umístění ve Světovém poháru. A když si vezmu loňskou sezónu, tuhle zimu to bylo od začátku úplně o něčem jiném. S tím můžu být spokojená.

Čeho si ceníte nejvíc? Jako jediná v českém týmu jste si držela formu celou zimu.

Té stability si hodně vážím. A dokázala jsem se hodně zlepšit po střelecké stránce, úspěšnost jsem měla mnohem vyšší než v předchozích letech.

Co je poslední krůček, který vám chybí, abyste třeba bojovala i o velký glóbus?

To se nedá říct, špička je strašně vyrovnaná, lidi se tam točí. Je to znát na tom, že se do poslední chvíle bojuje o všechny glóby. Takže tam možná chybí i jen štěstí…

Na finále Světového poháru v Ťumeni český tým nestartuje, místo toho vás čeká tradiční sobotní rozlučka v Břízkách.

Ťumeň bych nechala bez komentáře, závod v Břízkách bude poděkováním fanouškům, kteří s námi byli celou sezónu a fandili.

A na co se těšíte, až sezóna skončí?

Na skialpy. Na Velikonoce pojedeme do okolí Kitzbühelu a uvidíme, jestli vyrazíme na Stubai. A na začátku května poletíme i na Sardinii. Ale spíš lézt než k moři.

S Michalem Krčmářem jste teď byli hosty Show Jana Krause, byla jste nervózní?

Teď jsem byla v klidu, nervóznější jsem byla před čtyřmi lety, kdy jsem tam byla sama. Teď jsem měla po boku Bimba. Některé otázky byly zvláštní, ale nic rýpavého, toho jsme se báli.