Tretra už má osm mistrů světa. Posledním je tyčkař Kendricks

Na osm se zvýšil počet úřadujících mistrů světa, kteří přijedou 13. června na Zlatou tretru do Ostravy. Tím posledním oznámeným je šampión z Londýna ve skoku o tyči Američan Sam Kendricks.

„Letošní mítink má dvě linie. Chceme divákům nabídnout co nejvíce mistrů světa, ale zároveň i souboje s vyrovnanými soupeři," uvedl manažer Zlaté tretry Alfonz Juck. Přesně tohle podle něj bude splňovat závod ve skoku o tyči, kde bude k vidění unikátní souboj mezi Kendricksem a olympijským vítězem z Ria Brazilcem Thiagem Brazem. „Zatímco Braz už byl na tretře třikrát a v roce 2015 ho vítězství nakoplo až k prvním místu na olympiádě, Kendricks bude startovat v Ostravě poprvé. Oba mají skočených šest metrů a můžeme očekávat, že rekord mítinku 592 centimetrů padne," uvedl Juck.

Útočit na svá maxima budou chtít v silné konkurenci, kterou doplňuje i mistr světa z roku 2015 Kanaďan Shawn Barber, i čeští atleti Jan Kudlička a Michal Balner. „Poprvé se v Ostravě představím jako olympijský vítěz, a to je zavazující. Čtvrtý start v Ostravě bych rád proměnil ve druhé vítězství," řekl Brazilec Braz. „Loni bylo mým hlavním cílem vyhrát mistrovství světa, letos chci skákat co nejvýše. Věřím, že budu atakovat rekord mého dobrého přítele Renauda Lavillenieho," doplnil Kendricks.

Potřetí v Ostravě poběží Etiopanka Genzebe Dibabaová. Nepředstaví se ale na své obvyklé patnáctistovce, nýbrž v běhu na 800 metrů. „Je zvykem, že se snažíme zamíchat do programu nějakou neobvyklou disciplínu, nebo atlety nasadit do netradičního závodu. A vidět Dibabaovou na osmistovce ještě nebylo nikde jinde možné. Bude to ostravská specialita," nabídl Juck.

Neobvyklý bude v Ostravě znovu závod oštěpařů, v němž se česká mužská špička postaví výběru světa. České barvy budou hájit Jakub Vadlejch, Petr Frydrych, Jaroslav Jílek a Vítězslav Veselý. Svět budou reprezentovat Němci Vetter a Röhler, Ind Chopra a Keňan Yego. „V Ostravě bude to nejlepší a já se na to už nyní moc těším. A nejen z pohledu oštěpu. Je tady osm mistrů světa, bude to znovu velký zážitek," uvedl ředitel mítinku Jan Železný.