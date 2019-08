Rozehrávač Vít Krejčí ze Zaragozy a pivot Šimon Puršl ze Svitav se nevešli do konečné nominace českých basketbalistů na mistrovství světa v Číně. Kouč Ronen Ginzburg dva dny před vstupem týmu do turnaje proti Spojeným státům americkým zveřejnil dvanáctičlenný kádr, který vykrystalizoval z dosavadní čtrnáctky.

Bylo to těžké. Oba kluci jsou dobří hráči. Se Šimonem bylo rozhodnutí přece jen lehčí, i když má před sebou určitě velkou budoucnost v národním tým. S Vítem to bylo složitější, on se neustále vyvíjí, už teď je to dobrý basketbalista," řekl trenér Ginzburg.

Češi měli na startu měsíční přípravy v kádru patnáct hráčů, poté co se do ní nezapojil po operaci kolena rekonvalescent Jan Veselý z Fenerbahce Istanbul. Po prvním přípravném turnaji v Praze před necelým třemi týdny se kádr zúžil po vyřazení Michala Mareše z USK Praha.

"V trenérském štábu jsme se shodli, že určitě vezmeme tři rozehrávače na turnaj. Máme před sebou minimálně pět zápasů a nikdy nevíte, jak to bude se zraněními. Nemohli jsme riskovat. Rozhodli jsme se pro větší zkušenost," uvedl Ginzburg.

Nominace českých basketbalistů na na MS: Rozehrávači: Tomáš Vyoral (Pardubice) Jakub Šiřina (Opava) Tomáš Satoranský (Chicago/NBA). Křídla: Jaromír Bohačík Vojtěch Hruban Pavel Pumprla (všichni Nymburk) Lukáš Palyza (Olomoucko) Blake Schilb (Remeš/Fr.) Pivoti: Martin Kříž Martin Peterka (oba Nymburk) Patrik Auda (Boulazac/Fr.) Ondřej Balvín (Bilbao/Šp.)

Devatenáctiletý talent Krejčí debutoval v české reprezentaci v únoru při duelu v Pardubicích v již rozhodnuté kvalifikaci na šampionát proti Bosně a Hercegovině a probojoval se až do kádru, který odcestoval do Asie. S reprezentační dvacítkou stihl i červencové mistrovství Evropy divize B v Portugalsku.

"Doufám, že Vít konečně začne hrát španělskou ligu, pak pro něj bude daleko snazší si zvykat na nejvyšší úroveň. Určitě bude v blízké budoucnosti velkou součástí reprezentace. Věřím v to," doplnil Ginzburg na adresu Krejčího, který působil v Zaragoze v mládežnických týmech a v červenci s klubem uzavřel profesionální smlouvu.

"Ukázal, že se zlepšuje. Ale přijít na takovou úroveň s tím, že jste zatím neodehráli jediný zápas v těžké lize, by bylo hodně těžké. Pořád musíme myslet na to, že i kdybych ho vzal, nejspíš by byl jedenáctý nebo dvanáctý hráč. Rozhodně by nehrál 20 minut na zápas. Těžko říct, kolik by dostal. Ale chceme, aby s námi byl v budoucnu," dodal Ginzburg.

O tři roky starší Puršl se představil poprvé v národním týmu v srpnu 2017 a mohl hned vzápětí debutovat i na mistrovství Evropy v Rumunsku, ale o start jej připravila zlomenina kůstky v ruce.

Tehdy byla v týmu osmička hráčů ze současného kádru - Tomáš Satoranský, Jakub Šiřina, Vojtěch Hruban, Martin Kříž, Jaromír Bohačík, Lukáš Palyza, Patrik Auda a Martin Peterka.

Na předchozích ME nechyběli kapitán Pavel Pumprla, Ondřej Balvín a naturalizovaný Američan Blake Schilb. Poprvé na velké mezinárodní akci se tak představí jen Tomáš Vyoral.

Krejčí i Puršl mají možnost s týmem zůstat v Číně, pokud o to budou mít zájem a jejich kluby jim to dovolí. "Federace jim to nabídla, kluby by chtěly, aby se vrátili. U Víta je to složitější, oni už trénují a je důležité, aby dostal co nejvíc prostoru v Zaragoze," dodal Ginzburg.

Češi vstoupí do šampionátu v neděli duelem proti USA od 14:30 SELČ, o dva dny později je čeká Japonsko a ve čtvrtek zakončí vystoupení v základní skupině E proti Turecku.