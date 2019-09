Nejspíš i ve středečním čtvrtfinále mistrovství světa proti českým basketbalistům bude australský pivot Andrew Bogut čelit nepřátelskému chování čínských fanoušků. Může za to jeho červencové vyjádření na twitteru, kde si rýpl do čínské plavecké hvězdy Sun Janga kvůli jeho dopingové kauze. Fanoušci v Číně mu to nezapomněli a při zápasech na světovém šampionátu bučí, kdykoli se Bogut dotkne míče.