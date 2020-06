Soutěž basketbalistů 1on1 vyhrál Sehnal a získal 100 tisíc korun

Play off turnaje basketbalistů ve hře jeden na jednoho - Kooperativa NBL 1 on 1 Challeng. Vítěz Ondřej Sehnal.

"Beru to tak, že jsem splnil misi. Nebylo to o těch penězích, chtěl jsem všechny kluky porazit už jen kvůli tomu, že takový turnaj je možná jednou za život. Uvidíme, jestli ještě nějaké takové budou. Já jsem nadšený," řekl novinářům Sehnal.

V předešlých dvou kolech soutěže v boji o finálovou osmičku s Ježkem shodně prohrál, ale dnes si to vynahradil. "Když jsme se před zápasem bavili, tak jsem mu říkal, že třikrát za sebou mě prostě porazit nemůže. On říkal, že může, ale nakonec se ukázalo, že mě nikdo třikrát za sebou v tuhle chvíli neporazí," doplnil Sehnal, který uspěl i přes potíže s ramenem.

Michaela Říhová, ČTK

"Posledních deset dní jsem vůbec nestřílel. Dneska ráno jsem to trošku zkusil, ale moc to nešlo. Před každým tréninkem jsem chodil k fyzioterapeutce. Teď se těším, že si dám tak tři čtyři dny volna," podotkl vítěz, který ve čtvrtfinále vyřadil Matěje Svobodu ze Svitav a v semifinále Kozinu.

I Ježek měl z druhého místa velkou radost. "Je to super. Nepočítal jsem s tím, konkurence byla obrovská. Podařilo se mi velmi klikatou cestou projít až do finále a jsem za to velmi rád. Hodněkrát jsem utíkal hrobníkovi z lopaty, ale naštěstí to dobře umím, teda až na poslední zápas," prohlásil Ježek, který přešel postupně přes Radka Farského z Brna a Pumprlu.

Basketbalisté, kteří kvůli koronaviru přišli o závěr NBL, od poloviny května soutěžili ve dvou českých a dvou moravských divizích. Z původních 24 hráčů po dvou finálových dnech v obou divizích vzešla elitní osmička. Už dříve změřili ligoví hráči síly ve střelecké soutěži, jejímž vítězem se stal opavský Luděk Jurečka.

"Patří velké poděkování lize a federaci celkově, že takovým způsobem vyplnili tu mezeru. Mělo to náboj, bylo to plné zvratů a nečekaných událostí. Na to, že to byl první takový projekt, tak se to povedlo na výbornou," prohlásil Ježek.

"Je to super zpestření, že byly soutěže dvojího typu - na střelbu a jeden na jednoho. Myslím, že český basketbal tuhle soutěž nicnedělání během koronaviru vyhrál, protože si myslím, že to bylo to nejzajímavější, co se všeobecně ve sportu dělo," dodal Pumprla.