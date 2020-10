Kdy začne nová sezona NBA? Zdá se, že je jasno

Podle něj by prvním hracím dnem měl být 22. prosinec a snížení počtu utkání by znamenalo, že by se soutěž stihla dohrát jako obvykle v červnu, tedy s dostatečným předstihem před začátkem olympijských her v Tokiu. O rok odložený sportovní svátek má slavnostní zahájení naplánované na 23. červenec.

O definitivní podobě sezony by mělo být jasno do konce měsíce, schválit ji musí také hráčská asociace NBPA. V dosavadních plánech se počítalo se startem soutěže nejdříve v novém roce a s obvyklým počtem zápasů. Pokud se naplní nynější zamýšlený scénář, liga začne pouhých 72 dnů po korunovaci Los Angeles Lakers a olympijský turnaj by nemusel být ochuzen o hvězdy NBA.

Zatímco předchozí sezona se kvůli pandemii koronaviru dohrála po nucené přestávce v uzavřené "bublině" na Floridě, v novém ročníku by týmy měly hrát ve svých halách. Přítomnost diváků v hledištích ale bude záviset na aktuální epidemiologické situaci. Program by měl být také nastaven tak, aby se maximálně omezilo cestování. Víkend pro Utkání hvězd NBA v Indianapolisu se podle všeho neuskuteční, údajně se místo toho počítá v polovině sezony s dvoutýdenní přestávkou.