Brooklyn - Phoenix 128:119 Brooklyn v NBA zdolal Phoenix, zářili Irving i uzdravený Durant

Basketbalisté Brooklynu potvrdili svou pozici v čele Východní konference NBA a porazili dvojku Západu Phoenix 128:119. Nets táhli především Kyrie Irving, jenž si připsal 34 bodů včetně pěti trojek, šest doskoků a 12 asistencí, a také hvězdný Kevin Durant, který do sestavy naskočil po týdenní absenci kvůli pohmožděnému stehennímu svalu coby náhradník a zaznamenal 33 bodů a šest doskoků.

Nets stříleli trojky s úspěšností 46 procent a vypracovali si náskok až 16 bodů. Durant při návratu na palubovku odehrál 28 minut, proměnil 12 z 21 pokusů. "Dobrý začátek. Doufám, že se od tohoto zápasu odrazím a budu ve svých výkonech pokračovat," uvedl.

Suns nestačilo ani 36 bodů Devina Bookera, 20 bodů a 14 doskoků Torreyho Craiga nebo 20 bodů a 13 doskoků Deandreho Aytona. Druhý nejlepší celek Západní konference v poločase o dva body vedl, ale poprvé od ledna podruhé za sebou prohrál.

"Začali jsme dobře, ale oni zkrátka proměňovali a proměňovali. Mohla za to špatná komunikace v naší defenzivě," uvedl Booker. Na vedoucí Utah, který má jako první tým jisté play off, ztrácí Phoenix dvě utkání stejně jako třetí Clippers a míří do vyřazovací části poprvé od roku 2010.

Stephen Curry přispěl k triumfu Golden State 117:113 proti Sacramentu 37 body včetně sedmi trojek a jen za duben se dostal už na 85 proměněných střel zpoza perimetru. O tři trojky tak překonal rekord Jamese Hardena z listopadu 2019. Curryho tým navíc ještě do konce měsíce čekají dvě utkání. "Je neuvěřitelný," řekl o Currym Draymond Green, jenž k výhře Warriors přispěl osmi body, 14 doskoky a 13 asistencemi.

Atlanta zdolala Milwaukee 111:104. Zvládla to i bez Trae Younga, jenž vynechal druhý duel kvůli vyvrtnutému kotníku. Oporou byl především Srb Bogdan Bogdanovič s 32 body, který trefil šest trojek z 11 a celkem 12 z 21 pokusů z pole. Atlanta uspěla v dubnu pojedenácté ze 14 utkání a celkově má pod koučem Natem McMillanem bilanci 20-7. Bucks nepomohl ani výborný výkon Janise Adetokunba, jenž nasbíral 31 bodů a 14 doskoků.

Pátou porážku v řadě a další ránu v boji o šesté místo v Západní konferenci utrpěl Portland, který nestačil na Memphis (113:120). Hvězdou duelu se stal Ja Morant: mladý rozehrávač Grizzlies nastřílel 28 bodů a přidal osm přihrávek. Washington dovedl k osmému triumfu v řadě, tentokrát 119:110 nad Clevelandem, 33 body Bradley Beal.

Výsledky NBA: Atlanta - Milwaukee 111:104 Brooklyn - Phoenix 128:119 Charlotte - Boston 125:104 Golden State - Sacramento 117:113 Orlando - Indiana 112:131 Portland - Memphis 113:120 Washington - Cleveland 119:110