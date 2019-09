„Chtěla jsem si zaběhnout delší běh a běželo se mi dobře. Bála jsem se, že trať bude kopcovatá, neznala jsem ji, Jizerskou 50 jsem běžela poprvé. Ale nebylo to tak hrozné, běželo se mi dobře, vlnitý to bylo jen trochu, fakt perfektní trasa," pochvalovala si Churáňová po doběhnutí v Bedřichově.

V závodě kopírující slavnou Jizerskou padesátku na běžkách skončila v absolutním pořadí třetí. Za vítězem Davidem Vaňkem zaostala o 9 minut a 16 vteřin, ale do cíle doběhla o 35 minut rychleji než druhá nejlepší žena Iva Ošlejšková.

Radka Churáňová při letní variantě Jizerské 50.

behejlesy.cz

Pro ultramaratonkyni snadné sousto? „Čím je závod kratší, tím se zase musí běžet rychleji. Takže je to stejně těžký, delší závod zase běžím v úplně jiném tempu. Náročné to bylo také. Navíc se nepovažuju úplně za ultraběžce. Pořád běhám spíše krátké běhy, vzdálenosti do maratonu," vysvětlila.

Na konci července však zazářila na dlouhé distanci, když překonala český rekord v běhu na 24 hodin. Zdolala vzdálenost 251,498 kilometru. „Dokonce jsem v průběhu závodu v jednu chvíli běžela na světový rekord, ale to jsem ani nečekala, že bych mohla vydržet," usmívala se letos 42letá běžkyně. Světový rekord mezi ženami drží Američanka Camille Herron s výkonem 262,19 kilometru.

Spartathlon.

facebook Spartathlon

„Hned jak jsem doběhla, tvrdila jsem, že tohle už nepřekonám. Stejně jako když jsem poprvé běžela stokilometrovou vzdálenost. Když jdu totiž na závod poprvé, nevím, co od toho čekat, myslím, že podruhé ani potřetí to už líp nepůjde. Navíc si všechno perfektně sedlo, od počasí, přes dokonalý zázemí až po skvělý support," vysvětlila Churáňová. Po dvaceti čtyřhodinové dřině se dávala do kupy dva týdny.

„Měla jsem hodně nateklý nohy... Ale už po 14 dnech jsem zase závodila, takže jsem se z toho vzpamatovala dobře," culila se závodnice Lokomotivy Trutnov, která za týden v průměru naběhá kolem 150 kilometrů. „Jeden den v týdnu mám úplně volno, dva dny trénuju dvojfázově, to pak vstávám v půl pátý, abych to skloubila s prací," vypočítala.

Závod v Jizerských horách pojala jako trénink na slavný Spartathlon, ultramaratonský závod v Řecku na 246 kilometrů mezi Aténami a Spartou. „Každý rok ho sleduju, když to naší nejlepší ultramaratonci běží, celou noc nespím. Takže vím, jak to probíhá a jak je důležité být dokonale připravený, abyste na každém checkpointu měli připravený svůj balíček s tím, co v daný moment potřebujete, kdy bundu, kdy světlo a podobně," prozradila vytrvalkyně z Prahy, kterou závod čeká na konci září.

V říjnu se pak zúčastní i mistrovství světa v běhu na 24 hodin. „Důležitější je pro mě asi Spartathlon, kde je cílem zdolat co nejrychleji tu vzdálenost, a hlavně doběhnout na konec. U 24 hodinovky jen kroužíte, můžete si kdykoliv odpočinout," porovnala Churáňová, která se cítí ve formě. „Musím říci, že ano. Trénink probíhá tak, jak má, nelimitovalo mě ani žádné zranění. Splnila jsem si několik cílů, běhá se mi dobře. Doufám, že nějakou dobu to vydrží," uzavřela.