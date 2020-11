Dvanáctiminutový běh původně navrhl v roce 1968 Kenneth H. Cooper - doktor medicíny a plukovník letectva Spojených států. Běžec díky uběhnuté vzdálenosti během dvanácti minut zjistí, jak je fyzicky zdatný. Cooper také stanovil vztah mezi uběhnutou vzáleností a hodnotou VO2max, tedy maximální spotřebou kyslíku. Průměrný korelační kvocient je 0,89. Test tak dokáže začátečníkům odhalit, na jaké běžecké úrovni se nacházejí, využívají ho však sportovci i z jiných odvětví, od fotbalových týmů po hráče badmintonu. Na Cooperův test můžete narazit také během přijímacích zkoušek na vysoké školy, k policii či do armády.

K vyhodnocení Cooperova testu slouží několik tabulek, ta nejznámější bere v potaz pohlaví běžce a jeho věk. Cooperův test by se vždy měl běhat po rovině a v dobrém počasí, aby byl výkon běžce jen minimálně ovlivněn. Nejlepším místem pro test je atletický ovál či jiná rovná plocha, kde má běžec jasnou představu o uběhnuté vzdálenosti.

Tabulka vyhodnocující Cooperův test (hodnoty jsou v metrech) Věk Pohlaví Velmi dobrý Dobrý Průměrný Špatný Velmi špatný 13-14 Muž 2700+ 2400-2700 2200-2399 2100-2199 2100- Žena 2000+ 1900-2000 1600-1899 1500-1599 1500- 15-16 Muž 2800+ 2500-2800 2300-2499 2200-2299 2200- Žena 2100+ 2000-2100 1700-1999 1600-1699 1600- 17-20 Muž 3000+ 2700-3000 2500-2699 2300-2499 2300- Žena 2300+ 2100-2300 1800-2099 1700-1799 1700- 20-29 Muž 2800+ 2400-2800 2200-2399 1600-2199 1600- Žena 2700+ 2200-2700 1800-2199 1500-1799 1500- 30-39 Muž 2700+ 2300-2700 1900-2299 1500-1899 1500- Žena 2500+ 2000-2500 1700-1999 1400-1699 1400- 40-49 Muž 2500+ 2100-2500 1700-2099 1400-1699 1400- Žena 2300+ 1900-2300 1500-1899 1200-1499 1200- 50+ Muž 2400+ 2000-2400 1600-1999 1300-1599 1300- Žena 2200+ 1700-2200 1400-1699 1100-1399 1100-

Ne každý má však přístup k atletickému oválu. V tomto případě tak nastává problém v přesném určení uběhnuté vzdálenosti. Proto se dnes více a více používají odlišené verze Cooperova testu, a to s předem danou vzdáleností. Britští vojáci běhají 1,5 míle, američtí vojáci 2 míle a mariňáci 3 míle. Právě vzdálenost dvou mil nebo tří kilometrů se velmi blíží klasickému Cooperově testu a její zvládnutí trvá většině zdatných běžců lehce přes 12 minut.

Cooperův běh by se měl běžet v konstantní rychlosti, důležité je tak, zejména pro začátečníky, nepřepálit začátek. Pokud v závěru zůstávají síly, rozhodně by se mělo jít "na krev." Určitě stojí za to běhat ve více lidech nebo s pomocí trenéra, který váš běh může koordinovat.

Světový rekordman na 5 000 metrů Joshua Cheptegei s časem 12:35,36 min. by měl během Cooperova testu uběhnout přibližně 4 770 metrů, světový rekord na 2 míle drží Daniel Komen s časem 7:58,61. To jsou samozřejmě časy, na které nikdo z nás nedosáhne. Cíle si musí každý nastavit sám a podle své běžecké úrovně. Důležité je zlepšení.

Cooper test a plavání

Dvanáctimninutovka se dnes využívá také u plavání. U plaveckého testu platí - čím delší plavecká dráha tím lépe. Výkonnost plavce se určuje také podle tabulky.