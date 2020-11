Svalovice samozřejmě postihuje také běžce, obecně se s ní setkávají sportovci po fyzické zátěži. Ať už se jedná o cvičení v posilovně, intervalové cvičení, běh nebo třeba sex.

Příčiny - všeho moc škodí

Příčinou svalové horečky je přetížení svalů. Dost často se vyskytuje u začátečníků, kteří nejsou zvyklí vykonávat určitou aktivitu pravidelně, je však problémem také u sportovců, kteří byli delší dobu mimo (například kvůli zranění) a mají za to, že jejich tělo je stejně zdatné, jako před pauzou. Další příčinou může být náročná fyzická aktivita, která namáhá jinou skupinu svalů, než tu, která je pod pravidelnou zátěží.

Dříve se věřilo, že svalovici způsobuje hromadění kyseliny mléčné ve svalech. To je však pouze jedna z příčin. Hlavním viníkem jsou údajně popraskaná svalová vlákna, která se nestíhají zregenerovat.

Příznaky - výjimečně teplota i zimnice

Svalovou horečkou vám tělo dává jasně najevo, že jste to přehnali a že další zátěž již nesnese. A dává to najevo dosti zřetelně - bolestí svalů, únavou organismu, mohou se objevovat také křeče nebo otoky. V některých případech může nastat také teplota nebo zimnice. Tento stav, kdy nemůžete dělat nic jiného, než ležet, trvá různě. U trénovaných osob to je zpravidla pár dní, u těch netrénovaných klidně i celý týden. Říká se, že den po nadměrném sportování je to nejhorší, někdy však ta největší bolest a únava přijde až den druhý.

Jak s ní bojovat

Na tělesnou únavu a bolest svalů je jeden zaručený lék - odpočinek. Rozhodně se nevyplácí bolest "rozběhat," naopak je důležité relaxovat. Dočasnou odpovědí mohou samozřejmě být prášky proti bolesti, přírodní cesta je však lepší. Bylinné masti, oleje a čaje v kombinaci s vitamíny jsou zaručeně tou nejlepší léčbou. Důležitý je dostatečný přísun hořčíku a tekutin, pomoci může také lehká masáž svalů a teplý či studený obklad.

Jakmile se dostanete z toho nejhoršího a největší bolest ustoupí, není na škodu vyrazit na procházku, lehké vyklusání a důkladně se rozhýbat a protáhnout.

Jak jí předcházet

Jak nepodcenit náročnost cvičení nebo nepřecenit své síly? Před jakoukoli zátěží je dobré svaly na aktivitu připravit. Klíčové je tedy protažení a zahřátí rychlou chůzí, pomalým během nebo pár minutami na rotopedu. Pokud posilujete, je dobré začít s menšími váhami a postupně je zvyšovat. Po dlouhé pauze nechtějte dělat osobní rekordy, ale začněte z lehka. Nenamáhejte tělo, pokud nejste zdraví, jste ve stresu, máte málo spánku nebo máte nevyváženou stravu.

Jídelníček by měl být bohatý na bílkoviny, a to jak z živočišných, tak rostlinných zdrojů. Důležité jsou také vitamíny a minerály, stejně jako dostatek tekutin, které můžete po náročném tréninku doplnit iontovým nápojem.