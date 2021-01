Marathon des Sables - poušť Sahara, Maroko

Každoroční závod konaný na jihu Maroka běžcům slibuje nejen trasu dlouhou přes 250 kilometrů, ale hlavně extrémní vedro největší pouště na světě. Trať vedoucí Saharou musí účastníci závodu překonat během šesti dnů, navíc u toho musí na zádech nést veškeré zásoby, včetně jídla, spacáku či oblečení. Závod se běhá od roku 1986 a účastní se ho kolem osmi stovek běžců.

Pouštní závod v Maroku je velmi populární.

www.marathondessables.com

New York transcendence - New York, USA

Nejdelší certifikovaný běžecký závod na světě vznikl v roce 1996 a jeho neuvěřitelně dlouhá trasa vede kolem jediného bloku, přímo v ulicích New Yorku. Běžci mají na překonání neskutečné vzdálenosti 3 100 mil (4 989 km) dvaapadesát dní s tím, že běžet se může pouze od 6 rána do půlnoci. Zbylých šest hodin mají závodníci na hygienu, spánek, jídlo a regeneraci. Nejrychleji byl závod, na jehož zvládnutí musí účastníci běžet přibližně sto kilometrů denně, dokončen za 40 dní, 9 hodin a šest minut, ženský rekord drží Slovenka žijící v New Yorku Kaneenika Janáková s časem 48 dní, 14 hodin a 24 minut (2017).

Western states - Kalifornie, USA

Celým názvem Western States 100 - mile Endurance Run je oficiálně nejstarším závodem na sto mil a pravděpodobně tím nejpopulárnějším v USA. Během závodu čeká na běžce nejen sto šedesáti kilometrová trasa, ale také 5 000 metrů stoupání, ledové řeky, spalující vedro i sníh. Na překonání trasy, která byla v devatenáctém století využívaná k těžbě zlata a stříbra, mají účastnici limit 30 hodin.

Součástí Western States je i brodění ledovými řekami.

Myke Hermsmeyer

Badwater Ultramarathon - Údolí smrti, USA

Další závod pro milovníky extrémních veder. "Badwater 135" začíná na nejníže položeném místě Severní Ameriky, v Badwater Basin v Údolí smrti (85 m pod hladinou moře) a končí v nadmořské výšce 2548 m na Whitney Portal, výchozím bodu cesty k vrcholu Mount Whitney, nejvyšší hory USA mimo Aljašku. Tradiční závod je dlouhý 135 mil (216 km) a pravidelně se koná v červenci, kdy jsou klimatické podmínky nejextrémnější a teploty dosahují až 54 stupňů Celsia. Běžce navíc čeká více než čtyři kilometry celkového stoupání, to vše v limitu 48 hodin. První oficiální závod se běžel v roce 1987.

6633 Yukon Arctic Ultra - Yukon, Kanada

Závod severozápadem Kanady existuje ve třech verzích, tou nejdelší je závod na více než 600 kilometrů. Díky extrémním podmínkám je značován za nejstudenější a nejnáročnější ultra na světě. Účastníci závodu si táhnou saně se zásobami, musí se vyrovnat se silným větrem a teplotami až 30 stupňů pod nulou. Malou náplastí za tato utrpení jsou nádherná panoramata kanadských plání a zakončení ve velkém stylu - za polárním kruhem.

Kromě drsných podmínek nabízí Yucon Arctic Ultra také krásné scenérie.

www.inov-8.com

Barkley Marathons - Tennesse, USA

Jedná se jednoznačně o nejzvláštnější závod svého druhu. Ten se každoročně koná hluboko v lesích státu Tennesse, kde účastníci postrádají jakoukoli navigaci. Samotná registrace do závodu je velmi obtížná, jelikož k ní chybí jakékoli informace. Každý rok se závodu účastní 40 bězců, kteří musí během 60 hodin uběhnout pět dlouhých okruhů, kdy každý z nich je vzdálenostně delší než jeden maraton. Poprvé se Barkley Marathons běžely v roce 1986 a do dnešního dne ho úspěšně dokončilo pouze patnáct běžců.

Ultra-Trail du Mont-Blanc (UTMB) - Mont Blanc, Francie

Jeden z nejpopulárnějších, ale i nejnáročnějších závodů na světě. Trasa závodu, jehož se pravidelně účastní až dva a půl tisíce lidí, vede přes Švýcarsko, Francii a Itálii, a nabízí tak spoustu přenádherných scenérií a výhledů. Nenechte se zmást, náročnost závodu, během kterého účastníci musí překonat přes 10 000 metrů stoupání, je obrovská a každý rok ho nedokončí přibližně 40 % startovacího pole. Závod je dlouhý přibližně 170 kilometrů, jeho trasa se však rok od roku malinko mění, často z bezpečnostních důvodů. Ti nejlepší na dokončení závodu potřebují přibližně 20 hodin.

Během UTMB závodníci navštíví hned tři státy.

Marathon Mont-Blanc, Twitter

Spartathlon - Athény, Řecko

Prestižní závod nejen pro milovníky řeckých legend. Běh na počest posla Feidippida, jenž údajně běžel v roce 490 př. n. l. zvěstovat do Athén řecké vítězství nad Peršany v bitvě u Marathónu (a podle jiné verze naopak z Athén do Sparty s prosbou o posily). Každoroční závod se startem pod athénskou Akropolí a cílem ve Spartě měří 246 km a běžci mají na jeho dokončení limit 36 hodin. Populární podnik plný stoupání, těžkého terénu a vysokých teplot se poprvé se běžel v roce 1984 a v cíli všechny účastníky symbolicky vítá socha krále Leonidase. Rekord tratě 20 hodin a 25 minut drží legendární řecký vytrvalec Yiannis Kouros.

Mezi další extra náročné závody patří například: Berghaus Dragon's Back Race (Wales), The Grand Raid Réunion (Réunion), HURT 100 Trail Run (Hawaii), Munga Trail (JAR) nebo Jungle Trail (Amazonie).