Podívejte se na ledový maraton na Bajkalu, vítězi k triumfu pomohl fotbal

Šestaosmdesát běžců ze šesti zemí světa se o víkendu pustilo do náročného ledového maratonu přes zamrzlé sibiřské jezero Bajkal. Prvenství v tomhle extrémním závodě si nakonec připsal bývalý fotbalový záložník Chelsea a ruské reprezentace Alexej Smertin. Na to, jak si běžci s extrémními podmínkami poradili, se můžete podívat ve videu níže.

Účastníci závodili napříč zmrzlou vodou nejhlubšího jezera světa Bajkalu v irkutské oblasti Ruska, a to na maratonských a půlmaratonských tratích. Prvenství si připsal bývalý fotbalista Smertin, zápis do historických tabulek rekordů se ale nekonal.

„Toto není dobré místo na nějaký zápis rekordů, každý rok je tu počasí jiné. Lidé sem jezdí prostě kvůli tomu, aby si zazávodili na Bajkalu," nechal se slyšet organizátor akce Alexej Nikiforov.

Letos bylo podle organizátorů počasí k běžcům obzvlášť vlídné. Zatímco jindy se musí účastníci vypořádat se sněhovými bouřemi a extrémním větrem, ročník 2021 probíhal za slunného a suchého dne.

A jak si svůj triumf užíval Smertin? „Trať byla nádherná, slunce zářilo. Viděl jsem nějaké záběry na YouTube, než jsem sem jel. Lidé na nich končili v půlce závodu kvůli sněhovým bouřím a nulové viditelnosti," byl bývalý kapitán fotbalistů Ruska rád, že nic takového na něj na Bajkalu letos nečekalo.

„Tenhle maraton není o rychlosti, je to více o vytrvalosti. Je to hodně o vůli a vlastních limitech. To je něco, na co já jsem zvyklý od svých pěti let, kdy jsem začal hrát fotbal," prozradil v cíli vítěz.