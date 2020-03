Nezvyklý sportovní zážitek bral Nochomovitz jako fyzickou a duševní výzvu, také chtěl vyjádřit podporu zdravotnickému personálu, který vykonává výjimečnou práci v boji s koronavirem.

„Byla to trochu šílená výzva a bylo to i z legrace, abych se zbavil napjaté situace," citoval Francouze theguardian.com, který tímto krokem chtěl ukázat, že je správné zůstat doma, ale život se přitom nezastaví.

I když nepřekonal žádný rekord, balkónový maraton zdolal za 6 hodin a 48 minut. Francouz měl obavy z reakce sousedů, že si budou stěžovat na hodiny trvající dupot, více než 42 kilometrů přesto uběhl.

Stejně jako sportovci, kteří běhali ve svých bytech ve Wu-chanu, případně cyklisté, kteří našli způsob, jak trénovat ve svých hotelových pokojích v Abú Dhabí, i on našel cestu. Nochomovitz chtěl ukázat, že je možné zůstat fit, prestože se opatření proti virům zpřísňují po celém světě.

„Přemýšlel jsem o mnoha věcech, co se stane, když vidím, že se svět zastavil - sport, ekonomika, finance. V historii proběhly války mezi národy, ale to je něco, co je nyní mimo nás. Přemýšlel jsem hlavně o lékařích, kteří jsou nyní každý den skutečnými hrdiny," dodal maratonec, který našel pro svůj nápad nakonec pochopení i mezi sousedy.