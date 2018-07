Koukalová jí bude chybět. Biatlon přišel o milou tvář, říká o své největší soupeřce německá hvězda

Biatlonový svět přišel letos o řadu skvělých závodnic. Kariéru ukončily hvězdná Běloruska Darja Domračevová, veleúspěšná Francouzka Marie Dorinová Habertová a chybět v bojích o medaile bude i nadále Gabriela Koukalová, která vynechala sezónu kvůli bolavým lýtkům a o návratu k biatlonu už příliš neuvažuje. Navíc se k nim málem přidala i další legenda, Laura Dahlmeierová.

Čtyřiadvacetiletá Němka přiznala, že chvíli pochybovala o tom, zda po všech těch úspěších, které si v mládí vytyčila a kterých dosáhla, najde ještě motivaci závodit dál. „Nejdříve mým cílem bylo dostat se do týmu A, pak závodit ve Světových pohárech, poté vyhrát světový šampionát a samozřejmě stát se olympijskou vítězkou. Všechny cíle jsem si krok za krokem splnila. Přišla chvíle, kdy jsem potřebovala zjistit, jestli v sobě najdu další motivaci,“ přiznala Dahlmeierová v rozhovoru pro web merkur.de.

Biathlon - Laura Dahlmeier continue sa carrière https://t.co/Lr69PTdifx pic.twitter.com/Xu8hjTPClB — SPORT Live News (@RdP_Sport) 6. července 2018

„Po sezóně jsem vždy odjela na dovolenou a vrátila se tak, abych stihla stanovené datum, kdy začínal trénink. Tak to vždy fungovalo, protože mým hnacím motorem byly olympijské hry. Teď jsem ale musela hledat nové cíle,“ vysvětlovala několikanásobná mistryně světa, která vyrazila do hor v Gruzii, podle svých slov zcela jiného světa, aby si nejen odpočinula, ale i uvědomila, co chce.

„Vzala jsem si čas na rozmyšlenou. Přemýšlela jsem nad třemi pro mě důležitými věcmi. Nad zdravím, nad tím, zda jsem ochotná každý den zase tvrdě pracovat a zda mi závodění ještě přináší radost. Uvědomila jsem si, že všechny tři podmínky jsou splněny a mám touhu pokračovat,“ prohlásila dvojnásobná olympijská vítězka, která tak svým fanouškům udělala radost.

Do tréninku se vrhla o měsíc později než obvykle, ale prý je nyní nadmíru motivovaná. Chybět jí však bude její velká soupeřka Gabriela Koukalová. „S Gábi jsem toho hodně zažila. Biatlon přišel o sympatickou a milou tvář, bude nám chybět. S Gábi jsem měla silnější vztah než s Darjou, protože ta, když se mi začalo dařit, byla na mateřské. V každém případě je ale pro biatlon škoda, že takové závodnice končí kariéru,“ uzavřela Laura Dahlmeierová.