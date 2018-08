Sestava podle očekávání. Biatlonisté půjdou do boje o medaili v plné síle. Bez matadora

Žádné překvapení. Čeští biatlonisté vstoupí do pátečního úvodního závodu mistrovství světa na kolečkových lyžích v Novém Městě na Moravě ve smíšené štafetě v nejsilnější možné sestavě. Kvarteto budou vedle letošních olympijských medailistů Veroniky Vítkové a Michala Krčmáře tvořit ještě Markéta Davidová a Ondřej Moravec. Závod na 2x6 a 2x7 km odstartuje v 18:00 hodin, od 15:30 budou ve stejné disciplíně bojovat o tituly mistrů světa junioři.

Fanoušci biatlonu se i v létě mohou dostat do varu. Po sedmi letech je ve Vysočina Areně k vidění letní verze sportu, který nabral v domácích poměrech na velké popularitě. Po pátečních závodech smíšených štafet budou na pořadu závody ve sprintu a v neděli šampionát zakončí stíhací závody. Po všechny tři soutěžní dny mají diváci vstup zdarma.

"Výsledek našeho kvarteta v tomto závodě napoví, co můžeme od našeho týmu na šampionátu očekávat. Postavíme to nejlepší, co momentálně máme," podotýká trenér českých mužů Zdeněk Vítek, který vidí hlavní favority v reprezentantech Ukrajiny, Polska, Slovenska a také Ruska.

Šlesingr se nepředstaví

Zatímco čeští trenéři nominovali celkem tři olympijské medailisty a k tomu si vypůjčili juniorskou mistryni světa Davidovou, Ukrajina jde do boje se dvěma vítězkami ze zimních her. Sestrám Semerenkovým může patřit první polovina závodu. Hned na prvním úseku se čeká hvězdný souboj Vítkové, Vity Semerenkové, Japonky Fujuko Tačizakiové a Jekatěriny Jurlovové-Perchtové z Ruska.

Na MS se nakonec ze zdravotních důvodů nepředstaví Michal Šlesingr, který na jaře prodělal virové onemocnění spojené s lehkou mononukleózou. "Zatím netrénuje na sto procent a není v optimální formě. Jeho krevní testy se zlepšily, ale rozhodli jsme se jej ještě šetřit. Asi bude startovat až příští týden na mistrovství republiky," říká na adresu reprezentačního matadora Vítek.

Čeští biatlonisté přijeli ve středu do Nového Města po přípravě ve švýcarském Lenzerheide. "Nijak jsme tréninky nehrotili do nejtěžšího možného. Ale také jsme se neflákali. Po pátečním závodě štafet budeme vědět, jak na tom momentálně naši závodníci jsou. Důležité však budou výsledky v zimě," dodává Vítek, který dosud vedl tým žen. Po sezóně se stal hlavním trenérem mužů společně s norským asistentem Andersem Magnusem Bratlim.