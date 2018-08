Mluvit a nepřepísknout to, říká norský kouč biatlonistek. Doma nechal krávy, teď brousí drahokam

Přejít do Česka, kde s týmem zažil první větší akci v podobě letního MS v Novém Městě na Moravě, byl pro něj ale odvážný krok. „Váhání tam bylo, člověk však musí umět přijímat výzvy. Snažím se jít svou cestou, ale vím, jak ti úspěšní trénují, a vzal jsem tu práci s vírou, že svou filozofií dokážu českému biatlonu prospět," říká Gjelland. Kývnout ale mohl, teprve když mu manželka slíbila obstarat doma v Norsku farmu se čtyřiceti krávami.

Slíbil, že se bude učit česky, zatím tlumočí pokyny asistent Jiří Holubec. „Myslím, že se v týmu domluvíme. Navíc když dávám pokyny v angličtině, tak o nich holky alespoň víc přemýšlí. Vidím, že jsou motivované a pro biatlon zanícené, což je pro moji práci vedle jejich dobrého zdraví ten nejdůležitější základ," říká Gjelland, jenž při pobytech v Česku bydlí v jabloneckém tréninkovém centru. „Nepotřebuju hotelové apartmá. Chci být reprezentantkám co nejblíž a nasát do sebe co nejvíc z českého biatlonu," tvrdí.

Otevřený diskusi

Jako svůj hlavní drahokam brousí Veroniku Vítkovou a ta je z něj nadšená. „Co mě vyhovuje asi nejvíc, že je hodně otevřený diskusi. Nabídne řešení a dá nám příležitost se nad ním zamyslet. Když mi doporučoval změny na pažbě a v upevnění laufu, řekl jen, zkus to a pak se rozhodneš. Takový přístup mi sedí," líčí čerstvá šampiónka ve stíhačce z letního MS.

Gjelland zavedl i nové metody tréninku, nízké intenzity střídá s rychlostním nebo silovým tréninkem. „U žen musíte dávat větší pozor, abyste to nepřepískli, a je s nimi potřeba hodně mluvit. Je nezbytné, aby vnímaly, že jsme na stejné vlně, že máme společný cíl, aby se posouvaly kupředu," tvrdí norský trenér, jenž je v kontaktu s týmem, i když zrovna není v Česku. „Voláme si přes skype a píšeme si, zajímají mě každodenní pocity děvčat," říká.

„Egil nám vysvětluje, že na intenzivní tréninky nemůžeme jít z únavy, že by to bylo kontraproduktivní. Taky se během těch těžkých fází přípravy pořád ptá, jestli ještě můžeme a nejdeme přes závit. Kdo už nemůže, pro toho trénink jednoduše končí," líčí Vítková a Gjelland jen přikyvuje. „Na tréninky v té nejvyšší kvalitě musejí být holky odpočaté," ujišťuje trenér chystající na září pro české biatlonistky další soustředění v rakouském Obertilliachu.