Už žádné ohledy. Rybář bez vytáček zpochybnil slova Koukalové

Gabriele Koukalové biatlon stále nechybí. Znamená to definitivní konec?

Zpochybnil zejména vyjádření, že se během závodní kariéry potýkala s poruchou příjmu potravy. „Nedokážu si představit, že by s bulimií mohl někdo vrcholově sportovat a vyhrávat závody," uvedl v rozhovoru pro Deník bývalý reprezentační kouč a současný ředitel svazu.

Koukalová se o svých zdravotních problémech podrobně rozepsala ve své autobiografii, která vzbudila značný poprask. O poruše příjmu potravy podle ní její nejbližší sportovní okolí nevědělo proto, že ji dokázala umně skrývat.

Biatlon jí nechybí

„Když máte takové potíže, tak jste mistr, jak to kamuflovat. Ať jsem přijela kamkoli, hledala jsem místo, kde budu po jídle sama, a nikdo mě neuvidí. Zní to hrozně, ale bylo to tak," uvedla dříve v rozhovoru pro Právo.

Koukalová loni v Rakousku ještě vybojovala titul mistryně světa, poslední závod pak absolvovala 19. března, kdy v hromadném závodu na SP v Oslu skončila druhá. Od té doby podle jejích slov nemohla naplno trénovat kvůli zdravotním problémům. Ty ji nakonec nepustily ani na letošní zimní olympiádu.

Místo termínu očekávaného návratu na tratě ale rodačka z Jablonce nad Nisou ohlásila přerušení kariéry, k níž se ani po více než roce bez závodění nehodlá vrátit.

„Užívám si teď toho, že se můžu věnovat jiným činnostem. Biatlon jsem dělala tak dlouho, že jsem se ho přesytila," přiznala před 14 dny pro Sport.cz.