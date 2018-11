Zásahy se prodraží! Vítkovou může sezona stát přes čtvrt milionu

O co půjde?

Za každou trefu do terče v závodě si schovám pětistovku. Na konci sezony to sečtu a část dám IKEMu na podporu registru dárců kostní dřeně a část lyžařskému klubu v Janově, kde žiju.

Pokud se vám bude dařit, naspoříte hodně vysokou částku…

Nevím, jestli jsem to spočítala úplně přesně, ale mělo by to být za sezonu 530 terčů, což je nějakých 265 000 korun. Bylo by pěkné, kdybych všechny trefila. (úsměv)

Mění se pro vás něco tím, že do sezony vstupujete jako olympijská medailistka?

Je to velká motivace do další práce, hrála roli i v tom, když jsem se rozhodovala po sezoně, co dál. Mám na co navazovat.

Vy jste zvažovala, že byste skončila?

Spíš jak ta předchozí sezona nebyla moc vydařená, měla jsem pořád před sebou tu olympiádu. Kdyby se nepovedla ani minulá zima, myslím, že bych třeba i skončila. Ale dařilo se, věděla jsem, že to jde, navíc přišly trenérské změny. To byla další motivace a léto mi strašně uteklo, jak se některé věci dělaly jinak.

Akorát začátkem října přišlo zranění kotníku, na jak dlouho vás vyřadilo?

Na dlouho naštěstí ne, asi týden nebo deset dnů jsem měla ortézu a berle. Spíš bylo nešťastné načasování, že zranění přišlo po týdnu volna… Postupně jsem se začala hýbat, na začátku mi přišlo jako bych měla cizí nohu od kolene dolů, že mi ji někdo vyměnil. Ale bylo to zafixované jen týden, teď už kotník cítím akorát při běhu, ale na lyžích vůbec.