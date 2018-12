Čeští biatlonisté na úvod Světového poháru vyhořeli ve střelbě. Smíšená štafeta skončila čtrnáctá

Českou štafetu rozbíhající Veronika Vítková na prvním úseku dlouho držela kontakt se špičkou, i když po stojce jednou dobíjela. Poslední kilometr prvního úseku se ale musela vydat ze všech sil. Jako první předávaly čistě střílející Italky, české kvarteto bylo deváté s odstupem pětadvaceti sekund. „Na konci mě tuhly nohy, měla jsem toho vážně dost," řekla Vítková.

Její kolegyně Markéta Davidová, která bude mít přesně za měsíc 22. narozeniny, se pak snažila dobrým během snížit ztrátu a vylepšit umístění. Jenže přišel střelecký malér. Při obou položkách ji ani tři dobíjení nepomohla odvrátit trestné kolo, což znamenalo sešup na 13. místo se ztrátou téměř tří minut.

Skvělá Mäkäräinenová vládla

Na druhém úseku řádila neuvěřitelně běžící Kaisa Mäkäräinenová, která zařídila, že Finsko v polovině štafety vedlo s více než půlminutovou převahou. V mužské části se jí krajan Tero Seppälä ani zdaleka svým výkonem nepřiblížil, musel na trestné kolo a do vedení na třetím úseku vytáhl Francii bezchybný Martin Fourcade. Tomáš Krupčík musel vstoje i vleže dobíjet a české umístění se ještě pohoršilo.

Poslední člen vedoucí štafety Simon Desthieux přivezl Francii, která jen pětkrát dobíjela, k pohodovému prvenství. Senzační stříbro připadlo Švýcarům a Finové nakonec neuhájili ani bronz proti Italům. Michal Krčmář převzal tak velké manko, že přes velmi slušný výkon nedostal reprezentační kvarteto na lepší než 14. místo.

Trenér Rybář: Střelba nebyla dobrá

„Je to dost nepříjemný výsledek, hlavně střelba nebyla dobrá, ale svět se kvůli tomu nezboří. Před závody jednotlivců se musí všechny problémy analyzovat, aby dopadly lépe," připustil sportovní ředitel českého biatlonu Ondřej Rybář.

Na českém výsledku v mixu zřetelně projevila vynucená absence Ondřeje Moravce, kterého ve Slovinsku přepadly žaludeční potíže. „Bylo to dost náhlé, ale snad se dá do středečního vytrvalostního závodu do kupy alespoň natolik, že se dokáže postavit na start," uvažoval trenér Zdeněk Vítek.

Češi desátí, Šlesingrova poslední ležka je stála lepší umístění

Čeští biatlonisté Eva Puskarčíková a Michal Šlesingr obsadili desáté místo v mixu dvojic. Úvodní závod SP ovládli po třech letech Norové, kteří nasadili mladou sestavu Thekla Brunová-Lieová, Lars Helge Birkeland

Kvalitě trati ve slovinské Pokljuce pomohlo, že během víkendu trochu nasněžilo. Na start smíšeného závodu dvojic bylo v nedělním poledni celkem 25 zemí. S ohledem na žaludeční potíže Ondřeje Moravce nakonec na české straně dostali důvěru Eva Puskarčíková s Michalem Šlesingrem.

V úvodní části závodu, který obstaraly ženy, se reprezentační pár udržel na hraně desítky i přes jedno dobíjení při ležce. Čistou střelbou vstoje si Puskarčíková pomohla a předávala osmá. V čele i na prvním mužském úseku jela Francie, Česko bylo po střelecké položce vleže už sedmé se ztrátou jen osmi sekund. Ta se ale zdvojnásobila poté, co Šlesingr musel využít náhradní náboj při stojce, kde minul poslední ranou.

Ještě hůř dopadl dosud vedoucí Guigonnat, Francouzi museli na trestné kolo. Chevalierová je pak tahala zpět do špičky. Vedení ale převzala norská dvojice, za ní jeli Němci a Češi se posunuli na šesté místo, jenže kvůli pomalejšímu běhu Puskarčíkové odstup narůstal. „Také střelba byla ode mne trochu poprděná. Nemyslím z hlediska přesnosti, ale chtělo to pálit rychleji," uznala i Puskarčíková.

Naděje reprezentace na nejlepší výsledek v historii této disciplíny pak zhasla, když Šlesingr musel na posledním úseku vleže třikrát dobíjet a střelnici opouštěl až desátý. „Chtěl jsem jít z průběžně šestého místa ještě výš, ale zariskoval jsem se při té ležce na posledním úseku až moc a tři dobíjení nás poslala dost dolů," připustil v televizním rozhovoru Šlesingr.

Němec Lesser byl ve stejných potížích, dokonce neodvrátil trestné kolo, takže tím pohřbil své zemi naději na stupně vítězů. Po závěrečné položce byly medailové pozice jasně obsazení, z triumfu se v této disciplíně radovali po třech letech Norové a za nimi skončili skvěle střílející Rakušané a Ukrajinci.

Češi museli celkem sedmkrát dobíjet, ale desítku udrželi. „Nevynikali jsme rychlostí střelby, chtěli jsme jít položky na jistotu. Jedna z osmi se nepovedla a to nás stálo umístění v šestce. Boušek tu poslední ležku chtěl mít svižnější, jenže to neudýchal," uvažoval český trenér Zdeněk Vítek.