Senzace! Davidová končí třetí

Český biatlon může mít po Gabriele Koukalové a Veronice Vítkové novou hvězdu. Ani ony neměly v tomto věku takový výsledek jako Davidová. A to nebýt chyby při poslední střelbě, byla by mladá Češka z Janova nad Nisou suverénní vítězkou závodu v Pokljuce.

Letošní juniorská mistryně světa ve stíhačce prohrála s Džymovou a pak už jen s Monikou Hojniszovou z Polska.

Dosud nejlepším umístěním mezi elitou bylo patnácté místo ze sprintu na únorové olympiádě v Pchjongčchangu. V seriálu SP byla "Makula" dosud nejvýše 28. ve sprintu v Ruhpoldingu. Vytrvalostní závod v SP jela poprvé v životě, předtím si ho na vrcholné úrovni zkusila na olympiádě.

Šestadvacátá Eva Puskarčíková a osmatřicátá Veronika Vítková dosáhly na body.

"Markéta nám udělala ohromnou radost. Běžela od začátku famózně a pohybovala se vpředu. Po štafetě z toho byla smutná, ale říkala, že ví, že by to mohlo jít. A teď ukázala, že to umí a nemusí mít z ničeho strach. Věřím, že nám ještě ukáže radostné okamžiky," řekl sportovní ředitel biatlonového svazu Ondřej Rybář v České televizi.

Do sezony Davidová nevstoupila nejlépe a v nedělní smíšené štafetě musela na dvě trestná kola, ale v závodu na 15 km ukázala, proč je považována za český talent. Zaběhla čtvrtý nejlepší čas, měla tři čisté položky a držela se místy i v čele závodu.

Až při čtvrté položce předposlední ránu netrefila. Před posledním výstřelem si vydechla a terč "složila". V posledním běžeckém kole za sebou dokázala udržet Slovenku Paulínu Fialkovou, kterou porazila o tři vteřiny.