Nejlepší výsledek sezony pro Vítkovou, zlepšila se o jedenáct míst

Vítková hned při první střelbě minulou druhou ránu a z trestného kola se vracela až na 32. místě. Další tři položky ale zvládla čistě i v dobrém rytmu a díky tomu se posouvala dopředu. „Já myslím, že Veronika je na dobré cestě. Střelbu zvládla slušně, i běžecky už je na tom lépe," těšilo sportovního ředitele českého biatlonu Ondřeje Rybáře. „Na trati jsem se konečně cítila dobře. Přes mírnou krizi se mi povedlo zrychlit i ve finiši. Dobrá zpráva je to, že mě drží střelba. Co vychází v tréninku, tak přenáším do závodu, a tak snad si mohu poprvé v této zimě říct, že jsem opravdu ráda," uvedla pro Českou televizi Vítková.

Vítková byla na startu jedinou českou biatlonistku, protože Eva Puskarčíková se necítila ráno úplně fit, a tak se ji trenéři rozhodli šetřit pro nedělní štafetu. „Nemocnou Jislovou jsme už museli poslat domů, a tak nastydlá Puskarčíková stěžující si na bolest na průduškách, dostala alespoň den v klidu v posteli, abychom vůbec složili čtyři jména pro štafetu," vysvětlil sportovní ředitel českého biatlonu Ondřej Rybář.

Vítězka sprintu Italka Wiererová, která vyběhla jen šest desetin před Mäkäräinenovou, udělala hned na první ležce dvě chyby. Finka také musela na trestné kolo a do vedení se tak na chvíli díky čisté položce dostala Ruska Jurlovová-Perchtová. Jenže ta na lyžích špičce nestačila, pak i chybovala při střelbě a nakonec se neudržela ani v první desítce.

Zato Mäkäräinenová i Wiererová doslova po trati letěly a v čele se tak postupně utvořila běžecky hodně silná skupina, kde dvě nejlepší ženy celkového pořadí Světového poháru doplnil silný slovenský tandem Fialková, Kuzminová. Díky dokonalé střelbě se k nim po třetí položce připojila také Polka Hojniszová, která nakonec byla jedinou, kdo trefil všech dvacet ran do terče. Ale ani to jí nestačilo na pódium.

Poslední dva kilometry už byly jasnou záležitostí běžecké královny současného biatlonu Mäkäräinenové, která zopakovala triumf ze stíhačky v Pokljuce. Na druhé místo se vytáhla Fialková, což je pro ní vyrovnání nejlepšího výsledku kariéry. Třetí byla Wiererová, která měla vůbec nejlepší běžecký čas a přes čtyři trestná kola brala bronz a uhájila vedení v celkové pohárové klasifikaci. V ní si hodně polepšila i ve stíhačce čtrnáctá Vítková.