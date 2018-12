Moravec skokanem stíhačky, zlepšil se o devětadvacet míst

Cílem projel až osmadvacátý, o dvě minuty později než vítězný francouzský biatlonista Martin Fourcade. Přesto si Ondřej Moravec mohl při stíhačce Světového poháru v rakouském Hochfilzenu zapsat jedno malé prvenství. Nikdo jiný se nedokázal zlepšit o tolik místo oproti startu, protože český reprezentant vyrážel do závodu až z 57. pozice.

Vítěz sprintu J. T. Boe hned od startu zvyšoval svůj náskok v čele a když zvládl rychle i čistě úvodní střelbu, měl k dobru už přes patnáct sekund. Při první ležce se obecně moc nechybovalo, bohužel z dvacáté pozice startující Michal Krčmář předposlední ranou minul terč.

Navíc si nejlepší z českých mužů dost na koberci poležel, což ho stálo propad až do třetí desítky. Další z reprezentantů Ondřej Moravec pálil přesně a to posunulo na 40. místo, poslední bodované. Mezi šedesát účastníků stíhačky se původně kvalifikoval i Michal Šlesingr, jehož ale nepustila na start lehká viróza.

Boe se však rychlým během asi trochu zahltil a po druhé ležce musel objet tři trestná kola, čehož využil při střelbě trpělivější M. Fourcade a dostal se do vedení. Krčmář i Moravec dali druhou položku také za nulu, což jim přineslo zlepšení na 26., resp. 34. místo.

V čele se držící Francouz mohl spoléhat na jistou střelbu i vstoje, k poslední položce dojel s náskokem více než půl minuty na Němce Peiffera. Nakonec Fourcade poslal všech 20 ran do terče, takže o jeho 76. pohárovém prvenství nebylo pochyb. Životní výsledek si zajel rovněž neomylně střílející Nor Christiansen, jenž projel cílem třetí. Jeho krjana Boe byl sice na lyžích znovu úplně nejlepší, ale musel absolvovat celkem šest kol a stíhačku dokončil až devátý.

Krčmář si při třetí i čtvrté položce bohužel zase neodepřel chybičku, navíc jednou ranou při poslední zastávce na střelnici pochybil i Moravec a nakonec tak Češi brali body za 24. a 28. příčku v cíli. „U Moravce mě těší, jak se s tím porval, to zlepšení je opravdu výrazné. Krčmářova střelba měla být přesnější a rychlejší, ale zase jsem tam oproti sprintu viděl svižnější běh, tak z těch střípků snad poskládáme lepší formu a projeví se to hned v nedělní štafetě, pro níž by snad měl být fit i Šlesingr," uvedl pro Českou televizi reprezentační trenér Zdeněk Vítek.

Světový pohár biatlonistů - stíhací závod mužů na 12,5 km v Hochfilzenu 1. M. Fourcade (Francie) 32:22,3 (0) 2. Peiffer (Německo) +13,7 (1) 3. Christiansen (Norsko) +16,1(0) 4. Eberhard (Rakousko) +37,4 (3) 5. Hofer (Itálie) +42,2 (2) 6. Weger (Švýcarsko) +42,6 (2) ----- 24. Krčmář (ČR) +2:02,9 (3) 28. Moravec (ČR) +2:14,7 (1)